Una vita anticipazioni: il retroscena su Maite cambia tutto

Anticipazioni Una Vita: ecco cosa succederà nelle puntate di oggi 7 luglio e di domani 8 luglio 2021. Cambia tutto

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 7 e l’8 luglio 2021

Una Vita: anticipazioni delle puntate di mercoledì 7 luglio e giovedì 8 luglio 2021

Ecco quello che succederà nelle puntate di “Una Vita” in onda oggi e domani nel primo pomeriggio di Canale 5. Santiago se ne va da Acacias e consiglia la stessa cosa a Marcia. Per quanto ci sia un legame di parentela con Julio, Bellita decide di accettare Alodia come nuova domestica di famiglia.

Felicia fa capire a Ildefonso che Camino dirà di sì alla sua proposta nuziale e spinge la figlia a parlare con lui. Emilio e Cinta, intanto, decidono di sposarsi quanto prima. Genoveva ingaggia una nuova domestica, Laura, una ragazza molto sveglia che stranamente sembra guardare Felipe con un certo interesse. Liberto dice ad Armando che Maite si trova in prigione. Armando, che promette il suo aiuto, rivela che sapeva già delle inclinazioni della nipote. Moncho continua a piangere incessantemente e la fatica fatta da Ramon per imparare il grido di Jacinto non è dunque servito a niente. A casa di Genoveva, Mendez viene incuriosito da Laura, che gli ricorda tanto qualcuno.

Ma chi? Lo scopriremo nelle puntate in onda oggi pomeriggio e domani pomeriggio, 7 e 8 luglio sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5.