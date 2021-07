Test: quante sono le galline nascoste in mezzo ai galli?

Per il test di oggi ti trasportiamo in fattoria, precisamente nel pollaio: sarai in grado di indovinare quante galline si nascondono tra i galli?

Questa sfida lanciata dalla rete messicana Televisiva sta facendo impazzire gli internauti. Nella foto che dovrai osservare oggi ci sono una serie di galli, tra questi si nascondono delle galline. In pochi riescono a trovarle. Provaci anche tu.

Test visivo: quante sono le galline trai galli?

Anche oggi abbiamo scelto un test per la quotidiana sessione di brain training per tenere il tuo cervello allenato ed in forma. Un cervello che riceve molti stimoli è un cervello più attivo.

In questa immagine noterai una serie di pennuti, si tratta di galli e galline. I galli rappresentano la maggioranza, sono quasi tutti galli ma pare che qualche gallina sia riuscita ad infiltrarsi. Riesci a dirci quante esattamente?

Accetta anche tu la sfida e se i tuoi occhi riusciranno a non intrecciarsi potrai vincerla.

Questo test oltre ad intrattenerti e allenare il tuo cervello è un ottimo modo per tenere lontano lo stress. Concediti 5 minuti del tuo tempo, trova un posto silenzioso fresco in cui concentrarti senza distrazioni. Guarda molto attentamente l’immagine e individua le galline. Come vedi a dirlo sembra facilissimo vincere questa sfida, ma sarà così anche nella realtà?

Molti utenti si sono arresi quasi subito per cui abbiamo pensato di non darti limiti di tempo.

Scopri quanto è allenato il tuo occhio, quanti dettagli percepisce e quanto tempo riesci a restare concentrato. Il consiglio che ti diamo è quello di frazionare l’immagini in tanti macro quadrati, in modo che sia più facile rilevare la gallina in aree più piccole.

Soluzione del test

Se sei arrivato a questo punto del test sicuramente hai la verità in tasca ma vuoi essere sicuro di aver dato la risposta giusta. Qualche utente ha persino sospettato che fosse uno scherzo e che in realtà non ci fosse nessuna gallina in questa immagine. Ti dimostriamo che non è così, ecco l’immagine della posizione di ciascuna gallina.

Hai vinto la sfida? Avevi visto proprio tutte le galline? In questo caso ti facciamo i nostri complimenti. In caso contrario prova ad esercitarti ancora: ecco un test che potrebbe piacerti, questa volta è una sfida che si basa sulla logica: Test di logica: chi è l’assassino? Vediamo se riesci a capirlo