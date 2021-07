Test dei Biscotti | Cosa significa per te la vera felicità?

Il Test dei Biscotti ti mostrerà quale tipo di felicità rincorri nella vita: dovresti rincorrere la realizzazione professionale, la formazione di una bella famiglia oppure dovresti costruire una relazione amorosa perfetta?

La realizzazione personale non può essere uguale per tutti. Ogni persona, infatti, ha aspirazioni e desideri differenti, ma anche un carattere e delle inclinazioni differenti dalle altre.

Le scelte che si compiono ogni giorno nella vita, anche quelle apparentemente più insignificanti, cin conducono a costruire passo dopo passo un tipo di felicità su misura per noi, anche quando non ne siamo consapevoli.

Questo test servirà proprio a “svelare” ciò che il tuo inconscio considera felicità e lo fa attraverso uno dei simboli di ricompensa e di appagamento che ci accompagna fin da quando siamo bambini: i biscotti.

Per eseguire correttamente questo test non dovrai fare altro che rilassarti e osservare le immagini che ti proponiamo per qualche secondo, quindi dovrai scegliere istintivamente un tipo di biscotto e leggere il profilo corrispondente.

Test dei Biscotti: di cosa hai bisogno per essere davvero felice?

1 – Macaroon

I macaroon sono delle preparazioni dolciarie tipiche della pasticceria francese. Recentemente sono diventati estremamente popolari su Instagram a causa della loro forma aggraziata e dei colori pastello che di solito li caratterizzano.

Se non hai mai mangiato i macaroon ma saresti curiosissima di assaggiarli, oppure se li hai già provati e impazzisci per questi dolcetti, tanto da sceglierli anche in questo test, per te la felicità è la realizzazione personale.

Per essere davvero felice dovresti cominciare a mettere in mostra tutti i tuoi talenti nella maniera migliore possibile e ottenere il massimo possibile dalla tua vita professionale.

Sei una persona estroversa, piacevole e comunicativa: metti in risalto le tue doti facendo sì che anche gli altri si accorgano delle tue capacità!

2 – Frollini della Nonna

I frollini decorati sono un tipo di biscotti tipicamente tradizionale, molto simile a quelli che trovavamo sempre, da bambini, in casa della nonna.

Se hai scelto questo tipo di biscotti sei una persona semplice e tradizionalista, che crede nei valori della famiglia e dell’amicizia.

Per essere davvero felice dovresti circondarti di persone che condividono i tuoi valori e che sono in grado, come te, ti dedicarsi anima e corpo alla cura della famiglia e alla costruzione di rapporti solidi e sinceri con le persone a cui tieni.

3 – Biscotto glassato a forma di Cuore

Questo tipo di biscotti viene preparato a casa per festeggiare occasioni speciali. Realizzare le piccole decorazioni di glassa richiede un’estrema cura e soprattutto molta pazienza, anche molto amore per chi riceverà i biscotti e li mangerà.

Se sei stata attirata da un biscotto a forma di cuore è certo che la tua felicità risiede nella creazione di una storia d’amore ideale. Sei una persona estremamente romantica e sognatrice, che ha bisogno di sentirsi amata e apprezzata ma anche di trasmettere con gesti gentili e premurosi amore e affetto.

L’unico consiglio che possiamo darti è di prestare molta attenzione: le persone come te finiscono spesso per “innamorarsi dell’amore” e non della persona che hanno davvero di fronte, rimanendo spesso molto deluse.

4 – Biscotti doppi al Cioccolato

Da sempre il cioccolato è associato al piacere che si trova nelle piccole cose o, addirittura, alla lussuria. Tutti sanno, infatti, che il cioccolato è un alimento che “scatena” la felicità, stimolando il nostro cervello a produrre endorfine.

Se hai scelto i biscotti al cioccolato sei una persona che vive l’attimo, impegnandosi sempre al massimo per godere di tutte le occasioni che la vita mette sul suo cammino.

Sarai davvero felice soltanto se nel corso della vita riuscirai a ritagliarti sempre l’occasione per seguire le tue passioni e lanciarti in progetti entusiasmanti, in qualsiasi settore tu voglia metterti alla prova. Sei una persona un po’ egoista? Per alcuni forse sì, ma per te concentrarti su te stessa significa solo vivere appieno la vita.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.