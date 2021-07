Sognare di essere nudi è un sogno ricorrente con il quale il nostro inconscio ci segnala quali sono le nostre paure più profonde.

“Mettersi a nudo” è un’espressione che conosciamo benissimo e che usiamo spesso in moltissimi contesti differenti. In genere però si tratta di una metafora e non va intesa in senso letterale.

Nel linguaggio comune mettersi a nudo significa esprimere pienamente i propri sentimenti e far trapelare anche le proprie debolezze.

Dal momento che nei sogni ogni elemento è la rappresentazione simbolica di uno stato d’animo o di un sentimento, mettersi a nudo nei sogni significa osservare il proprio sé più profondo senza la mediazione della nostra parte logica e cosciente.

Per questo motivo ricordare e analizzare i sogni che comprendono un momento in cui siamo nudi o sentiamo la mancanza di un indumento in particolare è importantissimo per comprendere a fondo la nostra psiche.

Sognare di essere nudi è un esame della propria autostima

Come abbiamo già accennato, i sogni sono formati per lo più da immagini e situazioni simboliche che vanno a rappresentare stati d’animo e sensazioni che il nostro io più profondo, cioè l’inconscio, ha più bisogno di elaborare.

Un altro elemento molto importante nei sogni, però, è costituito dalle nostre reazioni emotive alle sensazioni oniriche. Come ci sentiamo durante il sogno? Come reagiamo all’interno del sogno alle situazioni che stiamo vivendo?

La risposta a queste domande è fondamentale per dare un’interpretazione del sogno che sia il più corretta possibile.

Sognare di essere nudi e provare vergogna

Quando si sogna di essere nudi nella maggior parte dei casi si prova vergogna per la situazione in cui ci si trova e, nel sogno, la nostra principale preoccupazione è trovare un modo per rivestirci o almeno per coprire alcune parti del nostro corpo, in genere quelle legate alla sessualità.

Provare vergogna nell’essere visti nudi da persone estranee è un sentimento perfettamente naturale, quindi non ci dobbiamo affatto stupire se proviamo un sentimento del genere anche durante un sogno. Quello che c’è da chiedersi è piuttosto è perché il nostro inconscio ci ha messo nudi in una situazione in cui proviamo vergogna?

Sognare di essere nudi al lavoro

Se sogniamo di essere nudi sul posto di lavoro e di essere osservati da colleghi e superiori nella maggior parte dei casi il nostro inconscio ci sta dicendo che non ci sentiamo all’altezza del compito o delle mansioni che ricopriamo all’interno dell’azienda per la quale lavoriamo.

Il nostro inconscio ci sta dicendo che proviamo ansia e insicurezza ogni giorno, forse per tutto l’orario di lavoro, e che questa situazione ci sta causando un grande malessere.

Sognare di essere nudi in mezzo alla strada

Sognare di essere nudi in strada, esposti allo sguardo dei passanti, cioè degli estranei, significa semplicemente temere il giudizio della società. Probabilmente ci sentiamo in difetto e crediamo di non essere all’altezza dei canoni sociali a cui crediamo di doverci uniformare.

In questo caso il nostro inconscio ci sta comunicando che stiamo subendo una pressione sociale eccessiva e che il nostro benessere psicofisico ne sta risentendo. Molto probabilmente però il giudizio che pesa sulle nostre spalle non deriva dalla società: di solito siamo noi stessi a giudicarci in maniera troppo severa.

Sognare di essere nudi senza provare vergogna

In rari casi si può sognare di essere nudi in situazioni pubbliche o private e di non provare alcun sentimento negativo. Al contrario, si prova un senso di benessere e quasi di trionfo.

Come si può immaginare, in questo caso il nostro inconscio non ci sta illustrando le nostre insicurezze. Al contrario, si tratta di una celebrazione dei nostri successi e naturalmente della nostra autostima.

Se sogniamo di essere nudi ma da soli e ci troviamo perfettamente a nostro agio significa che stiamo attraversando un periodo di grande pace ed equilibrio interiore in cui siamo perfettamente soddisfatti di noi stessi.

Se invece sogniamo di essere nudi ma piacevolmente circondati di persone che ci ammirano o che si comportano normalmente con noi c’è la possibilità che desideriamo soltanto vederci pienamente apprezzati da coloro che ci circondano. Desideriamo cioè di essere “visti” per ciò che siamo e apprezzati per il nostro lavoro e i risultati che abbiamo raggiunto.

Numeri da giocare

Il numero tradizionalmente associato alla nudità nella smorfia napoletana è il 57, ma se si è donna si può giocare anche il numero 21, legato più precisamente a una donna nuda.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.