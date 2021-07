Se sei leggermente abbronzata punta sui colori del sole per apparire ancor più luminosa

Sono passati già cinquant’anni dall’uscita de “La Canzone del Sole” di Lucio Battisti, oggi però ci riferiamo ai colori del sole in quanto nostra stella madre e ispirazione per i look più alla moda dell’estate 2021. Dal rosso all’arancione passando per il giallo ed il bianco, gli outfit monocromatici in queste tonalità sono super gettonati. Ecco i migliori consigli per creare abbinamenti decisamente cool.

Se fate parte del nutrito gruppo di donne convinte che l’arancione sia “the new black” questa è la vostra stagione. Gli accessori giusti per un outfit social sono quelli in cuoio mentre se siete innamorate del rosso andranno benissimo sia il bianco che il blu, intramontabili richiami allo stile marinaresco. Se indossate un abito color giallo canarino (uno tra i preferiti dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton) sono consigliati il blu intenso, il nero e, naturalmente, il denim. Vediamo i marchi sui quali puntare per avere qualità e comodità.

Come creare outfit ad hoc nei colori del sole

I sandali in cuoio con plateau a fiori di Casadei sono scontati di ben il 50% su Farfetch, costando quindi 347 euro. A dir poco imperdibili, hanno tacco alto, punta aperta e chiusura alla caviglia con fibbia. Fate match con una cintura di cuoio basic – guardate quelle realizzate dagli artigiani toscani, ed avrete svoltato. Riguardo alla situazione dress, nell’arancione meglio prediligere abiti xxl, fantasia, un po’ gipsy ed un po’ “rivoluzionaria anni Settanta”, soprattutto per il giorno. L’abito lungo a stampa di Emilio Pucci Beach a 720 euro per molte di noi è a tutti gli effetti caro nonostante la fodera in seta stretch, il tessuto impalpabile e la fantasia inconfondibile… Restando sullo stesso genere (ad un prezzo decisamente più basso) c’è Max Mara – modello Cremona – con un vestito semplice e lineare a spalline sottili, completamente arancione e scontato a 139 euro. In questo caso l’uso serale è più che approvato.

Badgley Mischka ha creato uno degli abiti rossi – per l’esattezza si tratta di tomato red – più belli di sempre. Si trova a 362 euro su Theoutnet scontato del 60%. Monospalla incrociato, drappeggiato e da vera protagonista di un film nel mood Pretty Woman. In questo caso un sandalo semplice blu completerà quello che è un abito da sogno che, garantito, lascerà tutti senza fiato.

Che sia giorno o sera, non ci sono scuse, scegliere i colori del sole è un’ottima idea per evidenziare l’abbronzatura, apparire ed essere più gioiose che mai. In fondo, si sa, la cromoterapia funziona!

