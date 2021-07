Una Vita anticipazioni: uno struggente addio distrugge tutto

Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate di “Una Vita” la telenovela in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10 e che riempie la casa di migliaia di italiani.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda il 5 e il 6 luglio.

Una Vita: anticipazioni delle nuove puntate in onda su Canale 5

Nelle nuove puntate di “Una vita” in onda su Canale 5 ogni pomeriggio assisteremo a un doloroso addio che poi alla fine sarà un arrivederci. Nelle prossime puntate italiane, infatti Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) riuscirà infatti ad uscire di prigione, ma dovrà comunque rinunciare alla sua amata Camino Pasamar (Aria Bedmar) per ritornare a Parigi. In questa maniera, la pittrice uscirà momentaneamente di scena…

Inoltre Felicia Pasamar (Susana Soleto) corromperà con del denaro una lavandaia affinché denunci Maite alle autorità con l’accusa di avere sedotto e portato sulla strada del “peccato immorale” la figlia minorenne. Un asso nella manica che la ristoratrice tirerà fuori per non coinvolgere nello scandalo Camino, anche se quest’ultima capirà subito che c’è la madre dietro la denuncia e tenterà l’impossibile per fare uscire la Zaldua di prigione.

Tra un tentativo e l’altro, compreso quello di Armando Caballero (Antonio Llozano), lo zio di Maite, alla fine sarà Ildefonso Cortes (Cisco Lara), il corteggiatore di Camino, a risolvere la situazione. Con il doppio della cifra che le avrà dato Felicia, l’erede del marchesato de Los Pontones farà sì che la lavandaia ritratti la sua denuncia, scagionando di fatto Maite. Tuttavia, per la coppia delle Maitino i problemi non saranno affatto terminati…

Felicia non vorrà saperne di abbandonare la sua avversità per la coppietta, tant’è che ribadirà ad Armando che la nipote, una volta tornata in libertà, dovrà inevitabilmente porre fine alla sua relazione con Camino poiché, in caso contrario, sarà lei stessa ad andare dalla guardia civile per denunciarla. Da un lato il Caballero prometterà alla Pasamar che Maite lascerà stare Camino per trasferirsi a Parigi, dall’altro la Zaldua tenterà di non rispettare l’accordo stipulato dallo zio, appena verrà messa al corrente dei fatti, ma poi sarà costretta a piegarsi per non esporre la sua amata ad ulteriori pericoli.

Comunque sia, la pittrice vorrà fare solo una cosa: vedere Camino per un’ultima volta in modo tale da poterle dire addio. Sotto lo sguardo di Emilio (Josè Pastor), Camino riuscirà quindi a riabbracciare Maite su un ponte lontano da Acacias, ma resterà attonita quando la donna le comunicherà che ormai la loro relazione è finita e che sta tornando in Francia (un particolare che, in realtà, la Pasamar aveva già appreso da Ildefonso).