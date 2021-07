By

Il test della resilienza ha lo scopo di mettere in luce la tua capacità di reagire agli imprevisti e al dolore emotivo rimettendoti in gioco dopo un momento difficile.

La parola “resilienza” è entrata da qualche tempo nell’uso comune, soprattutto in ambito psicologico. Indica in linea generale la capacità di resistere a una situazione adattandosi ad essa e modificando i propri comportamenti per riuscire a reagire meglio alle nuove condizioni che è necessario affrontare.

Mentre qualcuno ha un talento naturale all’adattamento, altre persone hanno maggiore difficoltà a “riprogrammare” la propria vita in maniera da adattarsi a situazioni differenti.

Tu come reagisci quando cambiano le condizioni in cui sei abituato a vivere e ad agire?

Per eseguire il test della resilienza non dovrai fare altro che osservare i cerchi che sono rappresentati nell’immagine e chiederti quale dei quattro sarebbe il cerchio che tracceresti tu. Ti invitiamo a prendere in considerazione la forma del cerchio (più precisa o meno precisa), l’andamento del tratto (cioè in senso orario o antiorario) e naturalmente il colore che ti attrae di più.

Una curiosità: le immagini che ti proponiamo non sono dei semplici cerchi: si chiamano enso e sono simboli del Buddismo Zen. Rappresentano lo stato di armonia tra corpo e spirito in un determinato momento.

Test della Resilienza

Enso n.1 – Arancione

L’enso n.1 tracciato in arancione è quello che più di tutti gli altri si avvicina alla forma del cerchio perfetto. Si tratta di una figura regolare tracciata da quella che sembra una mano ferma e decisa, senza esitazioni.

Se ti sei sentita attratta da questo enso in particolare significa che sei una persona estremamente armonica, in grado di operare cambiamenti senza stravolgere la propria personalità e riuscendo mantenere sempre un saldo equilibrio interiore.

I cambiamenti non ti spaventano perché sai metterli in atto con facilità: sei una persona dall’altissima resilienza.

Enso n.2 – Rosa

L’enso n.2 è piuttosto impreciso. Parte con un tratto sottile e si conclude con un tratto di pennello molto più spesso. Il colore che è stato utilizzato indica un’intelligenza vibrante e vivace, piena di ottimismo.

A livello emotivo chi ha scelto l’enso n.2 si caratterizza come una persona allegra e ottimista, in grado di adattarsi ai cambiamenti con facilità ma che corre il rischio di essere un po’ “travolta” dal cambiamento piuttosto che gestirlo in maniera coerente e decisa.

Si può affermare che tu sia una persona con un buon grado di resilienza ma che tendi a perdere un po’ la direzione una volta cominciato il processo. Forse sei ancora troppo giovane e con il tempo potresti imparare.

Enso n.3 – Verde

L’enso verde è quasi un cerchio perfetto: il suo unico difetto consiste nel fatto che principio e fine del tratto non coincidono, quindi il cerchio non è stato chiuso.

Se hai scelto questo enso dal colore molto tranquillizzante sei una persona che non ama i cambiamenti e che non si lancia con passione e trasporto in attività nuove che la porterebbero inevitabilmente ad uscire dalla sua zona di comfort.

Anche quando metti in atto nei cambiamenti nelle tue abitudini tenti sempre di far coincidere ciò che è con ciò che è stato. Il tuo motto potrebbe essere quello di un vecchio romanzo italiano: “Cambiare tutto perché tutto resti uguale”.

Sei una persona poco resiliente, ma questo non significa che tu sia una persona priva di risorse. Hai costruito un saldo sistema di abitudini e di credenze dalle quali difficilmente ti staccherai. Ne deriva che il tuo carattere è estremamente solido e poco incline al mutamento. Più che resiliente sei una persona resistente, che cioè affronta la vita rimanendo sempre uguale a se stessa.

Enso n.4 – Azzurro

L’enso azzurro è quello che più di tutti assomiglia a un’onda del mare. Si tratta di un’enso tracciato in senso orario, che quindi asseconda in tutto e per tutto lo scorrere del tempo.

Ciò che appare evidente da questo enso è che affronti il cambiamento con grande entusiasmo e forza emotiva, quindi qualsiasi problema, qualsiasi dolore tu debba affrontare, sarà travolto dalla tua capacità di adattarti ai cambiamenti e, quindi, sarà rapidamente relegato nel passato.

Si potrebbe dire quindi che sei una persona estremamente resiliente, ma sei anche molto disordinata dal punto di vista emotivo. In un momento particolarmente difficile potresti essere travolta dal bisogno di cambiamento, ma questo non significa che sia necessariamente un cambiamento in meglio: fai attenzione a non cominciare una spirale discendente e a “perdere te stessa” piuttosto che migliorare.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.