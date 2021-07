Test: lune o barca o altro? Il test visivo che rivela com’è la tua personalità

Cosa hai notato prima in questa foto? Le lune, la barca o altro? Questo test visivo rivela la tua vera personalità

La nostra vera personalità non sempre emerge del tutto. A volte nascondiamo il nostro vero essere in un pozzo segreto dentro di noi, il nostro subconscio, ad esso nessuno ha accesso, solo noi stessi. Perché lo facciamo? Per essere come gli altri vorrebbero che siamo e non deluderli. Questo test farà emergere da quel pozzo alcuni tratti della tua personalità. Accogli il tuo nuovo io, questa versione di te è quella che ti renderà più felice.

Test: lune, barca o altro? Cosa hai visto prima?

Cosa hai notato per prima in questa immagine? Alcune persone hanno notato queste lune luminose che galleggiano sull’acqua mentre altri hanno notato l’imbarcazione che raccoglieva le lune.

Il test di oggi non verte su una immagine pensata per creare una illusione ottica e non ti chiede di trovare un intruso , ti chiede solo di rispondere ad una semplicissima domanda: “Cosa hai visto prima?”.

Ognuno di noi è diverso e pertanto sarà attratto da cose diverse. Le nostre scelte sono il frutto del nostro inconscio. Questo test visivo mostra una immagine i cui elementi sono chiaramente visibili e non c’è nessuna struttura prospettica che permetta di identificare un elemento piuttosto che un altro.

L’obiettivo di questo test, oltre che a intrattenerti, è quello di attingere al tuo inconscio ed aiutarti a capire chi sei veramente, cosa desideri e quali sono i tuoi reali bisogni. Quando avrai capito tutto questo, sarai come renderti felice.

Questo test non offre una diagnosi clinica ma apre una finestra introspettiva che ti permetterà di guardare nel tuo specchio di personalità.

Questo test descrive quattro diversi tipi di personalità che dipendono da ciò che ha attirato l’attenzione dell’osservare dell’immagine.

Vi abbiamo chiesto di dirci se avevate notato prima le lune, la barca o altro. Molti utenti hanno notato la vastità del mare o l’uomo intento a remare. Tu cosa hai notato prima?

LEGGI ANCHE —-> Test della Resilienza | Quanto sei brava a superare le difficoltà emotive?

Ecco cosa rivela di te la tua risposta:

Lune

Se la prima cosa che hai notato è stata la distesa di lune luminose galleggianti, probabilmente sei ina persona che si immedesima molto negli altri e riesce a capirli profondamente. Sei anche una persona pulita, onesta e sempre sincera. Non ami soprusi ed ingiustizie ai danni di tutti ma in particolar modo delle categorie più deboli, anziani, bambini. Vorresti avere il controllo di tutto, purtroppo questo non è possibile, Se iniziassi ad accettarlo vivresti molto meglio.

Uomo

Se la prima cosa che hai notato hai notato è stato l’uomo sull’imbarcazione che assomiglia ad una gondola, è perché hai uno spirito ottimista e sei una persona creativa e curiosa. Hai un radar interno che ti permette di captare e selezionare le persone e classificarle in positive e negative e ti circondi solo di coloro che hanno il tuo stesso polo. Oltre ad essere selettivo e difendi i tuoi cari da tutto. Il grande coraggio e il forte ottimismo, sono le tue migliori qualità, ma tendi a tenerle nascoste. Palesa i tuoi punti di forza se vuoi vivere meglio.

Stella

Se hai notato l’unica stella presente nell’immagine in alto a destra, significa che sei una persona poco sicura di te stessa. Tendi ad avere sempre bisogno di conferme, e se gli altri non notano il tuo valore diventi nervoso. Sei una persona sospettosa e timida il che rende difficile avvicinarsi a te e creare un legame stabile, quei pochi che riescono a superare la tua barriera sanno di aver trovato un amico fidato. La sua insicurezza ti impedisce di vedere quanto gli altri ti ammirano, notare quanto sei fondamentale per gli altri migliorerebbe notevolmente la tua esistenza.

Mare infinito

Sei fai parte di coloro che hanno notato il mare di notte nella sua vastità e con tutte le sue onde significa che sei una persona tranquilla e serena. Pacata e serafica, detesti litigi e conflitti, ti basta poco per stare bene, qualche esperienza nuova, qualche avventura, ami uscire dalla tua zona di confort visitare luoghi nuovi e intraprendere attività nuove, ti piace incontrare gente nuova e farti nuovi amici, sei una persona ottimista.