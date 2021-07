Raffaella Carrà: spunta un clamoroso retroscena dopo la sua morte

Dopo la scomparsa di Raffaella Carrà, il Direttore di Rai 1 ha rivelato un clamoroso retroscena sui suoi progetti futuri.

Raffaella Carrà ha lasciato un grande vuoto nel cuore di milioni di fan, che non l’hanno mai abbandonata durante il corso della sua carriera. Senza nemmeno dimenticare i migliaia di giovanissimi fan, che nonostante non fossero nati durante i suoi esordi in tv, l’hanno sempre sostenuta e rispettata a causa dei suoi numerosi impegni nel sociale e per la vicinanza mostrata alla comunità LGBT+. Per questo motivo sembra più che comprensibile il dolore che la sua scomparsa ha causato in tutti loro. Soprattutto quando sono state trapelati i progetti futuri a cui il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, aveva pensato a lei. Progetti che purtroppo non vedranno più la sua partecipazione, ma a cui sicuramente non mancheranno dei doverosi omaggi.

Raffaella Carrà: Il Direttore di Rai 1 svela tutti i progetti che voleva affidarle

Stefano Coletta, ai microfoni di Rai News, non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo dolore in queste difficili ore, rivelando che subito dopo la vittoria di Maneskin all’Eurovision, aveva pensato di avere Raffaella nell’edizione successiva, la prima in Italia, ma non soltanto perché lei è una colonna portante del mondo dello spettacolo ma perché lei ha il merito, nel lontano 2008, di aver riacceso l’interesse verso la manifestazione durante l’ultima edizione di Carracamba che sorpresa. Tanto da spingere l’Italia a prendere di nuovo parte alla gara dopo svariati anni di assenza.

LEGGI ANCHE –> Morta Raffaella Carrà: Milly Carlucci lancia un appello alla Rai

“Ero tornato alla carica perché tornasse su Rai1” ha confidato per la prima volta. “Il mio pensiero, solo mio, era di volerla sia a Sanremo che all’Eurovision ma non c’è stampo tempo di poterci vedere e parlare” ha dichiarato. “Oggi è un dolore non professionale ma umano“ ha poi concluso, rivelando non solo il suo dispiacere dal punto di vista lavorativo, perché ci ha lasciato una delle più grandi star del mondo dello spettacolo italiano, ma anche a livello umano, ricordando la persona fantastica, oltre che l’artista, che Raffaella era.

LEGGI ANCHE –> Iva Zanicchi, il dramma non è ancora finito: “perdo i capelli e non posso più leggere”

“Non ci si improvvisa. Per diventare grandi serve molta esperienza alle spalle, dalla serata allo spettacolo, dalla piccola televisione alla radio”.

Raffaella Carrà La #Rai saluta la signora dello spettacolo con una programmazione dedicata ➡️ https://t.co/NFO6ZFdsk5 pic.twitter.com/e24vfrEI4j — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 5, 2021

Raffaella Carrà avrebbe potuto prendere parte all’Eurovision e al prossimo Festival di Sanremo, ma purtroppo tutto ciò non sarà possibile, ma nonostante tutto siamo sicuri che non appena avranno luogo questi eventi non mancheranno dei doverosi tributi in suo onore.