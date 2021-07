Iva Zanicchi racconta la sofferenza derivata dal Covid e dalle sue conseguenza apparentemente senza fine: perdita dei capelli e della vista in primis.

Si parla sempre più delle pesantissime conseguenze conduci devono convivere, anche per lunghissimi mesi, i pazienti contagiati dal Covid-19. Quello che tutti conoscono oggi come long Covid si presenta come un insieme di sintomi a dir poco fastidiosi e con cui la convivenza si rivela molto difficile: fatica persistente/astenia, stanchezza eccessiva, febbre, debolezza muscolare, dolori diffusi, mialgie, artralgie, peggioramento dello stato di salute percepito, anoressia, riduzione dell’appetito, sarcopenia, disturbi cardiovascolari, neurologici, gastrointestinali, psichiatrici.

In molti possono testimoniare come il Covid sembri di conseguenza un vero e proprio “dramma senza fine”. Tra costoro c’è senza dubbio lei, Iva Zanicchi che ha recentemente raccontato, con grande apertura e schiettezza, in una intervista a Sogno il suo personale “incubo Covid”.

Iva Zanicchi e le conseguenze devastanti del Covid

Per Iva Zanicchi la lotta contro il Covid è stata difficile, intesa e, a quanto pare, senza fine. La malattia le aveva portato via il fratello e l’aveva costretta in ospedale per giorni, colpendo in fine tutta la sua famiglia.

La battaglia però sembra non essersi ancora completamente conclusa e ora la Zanicchi torna a parlarne in un’intervista in cui spiega al mondo il lato più subdolo del Coronavirus, quello che si manifesta quando la malattia sembra conclusa e che si protrae poi molto più a lungo dei sintomi iniziali.

“Che problemi ho? Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo, perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio“.

Così Iva Zanicchi spiega su Sogno la seconda fase della lotta al Covid (o dovremmo forse dire long Covid) quella che tante altre persone stanno affrontando in tutto il mondo.

Un’intervista importante dunque quella della Iva nazionale che con le sue parole da voce alla sofferenza di tante persone alle prese con i pesanti strascichi del Covid e, forse, un po’ dimenticate. Il Covid è anche long Covid e la Zanicchi ce lo ha opportunamente ricordato: grazie Iva e… forza!