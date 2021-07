Quando un uomo ti desidera come lo manifesta? Scopri i segnali che inequivocabilmente ti dicono: “voglio fare l’amore con te”

Noi donne in amore possiamo esser predatrici, donzelle da salvare, complici, seducenti o sedotte. Tutte però, prima o poi, incorriamo nel medesimo dilemma: a lui piaccio veramente?

Sembra assurdo come spesso il fatto che lui ci desideri o meno risulti per noi donne un vero e proprio mistero: un po’ di insicurezza si cela sempre in ciascuna principessa e prima o poi bussa alla porta. Come sconfiggerla? Proviamoci imparando a cogliere i giusti segnali.

Un uomo che ci desidera lancia infatti dei messaggi subliminali, a noi il compito di imparare a leggere tra le righe. Se riusciremo a fare ciò sapremo con certezza che, sì, lui vuole fare l’amore con noi.

Scopriamo allora insieme quali sono questi segnali così che, quando li vedremo, saremo pronte per riconoscerli.

5 segnali con cui lui ti sta dicendo che ti desidera

Alcuni uomini sono senza dubbio spregiudicati ma, soprattutto quando la conoscenza è solo all’inizio, anche il più spavaldo dei cavalieri avrà difficoltà nel dire palesemente “voglio fare l’amore con te”.

Noi, dall’altra parte, siamo sempre un po’ titubanti e incerte, cosa che rischia di rendere i tempi di attesa a dir poco lunghi. L’attesa accresce il piacere, certo, ma renderla infinita rischia di divenire un po’ frustrante.

Come agevolare allora la reciproca comprensione? Imparando a cogliere i segnali on cui lui ci vuole dire “ti desidero”.

Ti tocca con una scusa – Che si tratti di toglierti un capello dalviso, di sfiorarti la mano o di offrirsi di tenerti la borsa, trova una scusa per toccarti ogni qual volta risulti possibile. Ti osserva – Non si tratta solo di guardarti negli occhi ma di quella serie di sguardi rubati che ti fanno capire che ti sta studiando da capo a piedi Distende le gambe – Si, può sembrare solo che voglia stare più comodo, ma gli esperti di linguaggio del corpo dicono che sia un modo per l’uomo di mettere in primo piano le sue parti (ehm) più virili Cerca di ridurre le distanze tra voi . Quel cosante tentativo di starti fisicamente più vicino possibile è un chiarissimo segnale: desidera ben altro tipo di vicinanza Toccarsi le labbra – Lo facciamo noi e, sì, udite udite, lo fanno anche loro. E’ il più classico dei segnali di seduzione che ci siano, incarnazione stessa del desiderio.

LEGGI ANCHE –> Come capire se gli piaci: ecco i segnali per scoprire se gli interessi

Eccoli dunque, i segnali che lui ci lancia per dirci “ti desidero”. Da oggi non lasciarteli più sfuggire e… buttati”