Ehi, va bene che è estate e tutti i tuoi segreti sono bollenti, ma il nostro test dell’illusione ottica di oggi vuole veramente scoprire che cosa ci nascondi! Non dovrai far altro che dirci cosa vedi per primo in questa immagine.

I test, ormai lo sappiamo bene, sono fatti appositamente per svelare i tuoi segreti più grandi: per questo motivo, fortunatamente, siamo noi a farteli e non il tuo partner!

Con il test di oggi, vogliamo cercare di scoprire il tuo desiderio più privato e “bollente” ma stai tranquillo: non lo diremo a nessuno!

Ovviamente, per sapere di che cosa parliamo, dovrai guardare attentamente una delle nostre immagini.

Sei pronto?

Test dell’illusione ottica: guarda l’immagine e dicci cosa vedi per primo

Cosa vedi prima nell’immagine qui sopra?

Questo disegno è una famosa illusione ottica che presenta numerosi elementi al suo interno.

Dovrai dirci qual è il tratto od il soggetto che ha catturato prima la tua attenzione e noi potremo quindi svelarti un tuo segreto “intimo“.

No, non preoccuparti: non riveleremo a nessuno di che cosa si tratta!

Purtroppo, però, non puoi prenderti neanche cinque secondi per guardare bene l’immagine: sii onesto e dicci qual è veramente il primo elemento che ha catturato il tuo sguardo.

Sai già chi ti ha attirato di più?

Forse è stato il cavaliere sulla sinistra dell’immagine, la coppia di ballerini classici oppure il volto dell’anziano signore (con un bel paio di baffi) a catturare per primo il tuo occhio!

Scopriamo insieme quale segreto “intimo” ci rivelano della tua personalità!

Il cavaliere con l’armatura

Se hai visto per primo il cavaliere, abbiamo delle buone e delle cattive notizie per te. Non dovrebbe colpirti di sorpresa la notizia che sei una persona estremamente vitale, che ha una passione travolgente e che spesso si infila in situazioni scottanti ma che adora darsi da fare sotto (e sopra) le lenzuola.

Quello che ci indica questa figura, però, è anche che hai rivestito la tua passionalità di un’armatura decisamente potente.

Ti sei trincerato dietro un muro: forse è la reazione a qualcosa che ti è successo in passato e che ti ha ferito molto, ma si tratta sicuramente di una protezione che hai deciso di indossare da solo.

Forse è il caso, finalmente, di liberarsene visto che questa armatura ti impedisce di connettere veramente con le persone che ti interessano!

La coppia di ballerini

Se hai visto per prima la coppia dei ballerini intenti in un passo di danza classico, sei una persona che ha decisamente un segreto grande da nascondere.

Nella realtà, infatti, sei decisamente un romantico!

Credi di essere un dongiovanni o una persona che preferisce la sensualità ai sentimenti ma, in realtà, sei nato per amare ed essere amato!

La tua scelta denota la voglia di liberarti da una situazione particolare e di imparare qualcosa di nuovo: forse ad amare veramente!

Se ti trovi in una relazione intima che però non ha una profondità sentimentale possiamo assicurarti che la tua scelta parla chiaro.

Vuoi l’amore e solo l’amore: smetti di nasconderti dietro i rapporti fisici!

Hai visto il volto dell’uomo anziano: ecco cosa significa nel test dell’illusione ottica

Se il primo elemento a catturare la tua attenzione è stato il volto dell’uomo anziano, il tuo è un segreto che è meglio tenere sepolto!

No, dai, scherziamo: secondo il responso del test dell’illusione ottica, però, vedere il volto dell’uomo anziano vuol dire che sei ancora “fissato” su una persona del tuo passato.

Probabilmente, in questo momento, stai pensando ad un amante del passato e al fatto che nessuno ti sembra alla sua altezza.

Pensiamoci per bene: sei sicuro che si tratti di un desiderio vero o della tua paura di allacciare rapporti con le persone che sono adesso nella tua vita?

In ogni caso, la tua scelta denota la difficoltà di dimenticare un amore passato… e soprattutto i suoi fasti sotto le lenzuola!

Che cosa sta succedendo davvero nella tua vita sentimentale? Meglio farci attenzione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.