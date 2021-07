Colorati, allegri e comodi… Ecco i sandali che dovresti comprare quest’estate

I colori dell’arcobaleno da un alcuni anni si vedono praticamente ovunque, dai social alle metropolitane passando per i loghi televisivi fino ai marchi di moda più cool. Vediamo i sandali più allegri e colorati dell’estate 2021 per farsi notare e dire no alle discriminazioni.

Non serve una legge (che tra le altre cose limiterebbe le libertà di espressione e di stampa) per rispettare tutti gli esseri umani senza distinzione alcuna. Il mondo è un posto migliore quando ognuno di noi nel quotidiano vive comportandosi nel modo giusto ed anche attraverso il settore del fashion possiamo sostenere i diritti di ognuno di noi. Indossare sandali colorati, ad esempio, è un modo gioioso e simpatico di esprimere la ritrovata libertà. Ecco i modelli da comprare per tutte le tasche.

Sandali fantasiosi per un’estate all’insegna del sorriso

I brand da prendere in considerazione per restare comode sono: Isabel Marant, il cui modello “Espa”, realizzato in un accattivante design torchon bicolore rosso e bordeaux, si trova scontato di ben il 50% su MyTheresa a 175 euro e Tory Burch con il sandalo infradito verde Mini Miller Jelly (resistente e impermeabile, perfetto per la spiaggia) al costo di soli 66 euro.

Per crescere di qualche centimetro, in orario diurno, meglio optare per un sandalo in pelle verniciata fucsia dell’intramontabile Prada. Il design a listini sottili scopre sensualmente il piede, il prezzo è di 590 euro. Per chi ha un budget limitato (52 euro) c’è il sandalo rosso di Aldo, il tacco è basso e quadrato rivestito in similpelle e saprà rendervi eleganti in totale semplicità.

Sandali alti e nuovissimi

Per la sera ci si può “alzare” ancora un po’ grazie al modello a nodo del vicentino Giampaolo Viozzi spendendo 239 euro. Si tratta di un sandalo aperto, totalmente in camoscio, con tacco a piramide alto undici centimetri, disponibile in verde acqua “Tiffany” ed in un fucsia “Barbie” che ci riporta in un battito di ciglia all’infanzia.

I più costosi sandali di oggi sono del fiorentino di lusso Aquazzurra. Nato dieci anni fa da un’idea di Edgardo Osorio è da tempo tra le marche di calzature più apprezzate da reali e vip di tutto il mondo. Il modello “Fragolina 105 in suede verde si allacciano con cinturini alla caviglia e sono decorati da perle di fragole (foto seguente). Costano 795 euro ma sono davvero irresistibili.

I sandali con listini incrociati in arcobaleno di strass (Asos Design a soli 12,55 euro) vincono di diritto il nostro mood contro le discriminazioni di genere, ancora troppo ed inspiegabilmente diffuse. Indossare l’arcobaleno non cambierà le cose – ovviamente – ma è un piccolo segno di sostegno.

Silvia Zanchi