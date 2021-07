Pierpaolo Pretelli coglie di sorpresa i fan e svela: “Chi mi conosce, lo sa”

Pierpaolo Pretelli ha colto di sorpresa i suoi fan, facendo un annuncio totalmente inaspettato: “Chi mi conosce da tempo, lo sapeva”.

Pierpaolo Pretelli è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi giorni di settembre, tanto da classificarsi al secondo posto. Da quel momento l’ex velino moro di Striscia La Notizia si sta godendo il meritato successo, che non riguarda soltanto la sua vita professionale, ma anche privata visto che ha trovato l’amore al fianco di Giulia Salemi.

I due sono davvero inseparabili. Tant’è che oltre a superare insieme i piccoli problemi di vita di coppia quotidiana, si supportano anche per quanto riguarda la sfera lavorativa e siamo sicuri che la Salemi non lascerà da solo il bel Pierpaolo nemmeno in questo nuovo progetto. L’ex velino moro di Striscia, nelle scorse, ha lasciato i suoi fedeli sostenitori di stucco rivelando il suo nuovo progetto, che sarà a breve disponibile dopo il lancio del suo singolo estivo, scritto in collaborazione con il rapper Shade, L’estate più calda.

Pierpaolo Pretelli inarrestabile: il nuovo progetto dopo il singolo estivo

Pierpaolo Pretelli ha annunciato l’uscita della sua prima linea di profumi. Il fidanzato di Giulia Salemi avrebbe da sempre una certa passione per i profumi. Passioni che chi lo conosce da tempo saprebbe bene ed è ben felice che è riuscito a portare a termine anche questo nuovo progetto, che si annuncia essere l’ennesimo successo per l’ex velino moro di Striscia La Notizia.

Pierpaolo ha anticipato che il primo profumo che sarà disponibile, creato interamente da lui, sarà negli store a breve e che è una profumazione a cui tiene davvero tanto. In quanto non solo perché ci ha lavorato in prima persona, ma anche perché gli ricordi i momenti più bella sua vita. Il primo profumo di Pierpaolo Pretelli prende il nome di Sole ed è adatto sia ad un pubblico femminile che maschile. Insomma, mette d’accordo proprio tutti.

Il nuovo progetto di Pierpaolo, che ha annunciato lui stesso attraverso delle brevi clip caricate sul suo profilo Instagram, non ha ancora una data di uscita, ma sicuramente nei prossimi giorni il compagno di Giulia Salemi rivelerà nuovi dettagli riguardo il suo profumo che non vede l’ora di far sentire a tutti i suoi fedeli sostenitori, che ovviamente sperano di poterne avvertire la fragranza nel minore tempo possibile.