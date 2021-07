Si è spente a 78 anni Raffella Carrà, la vera leggenda della tv italiana che lascia un vuoto incolmabile ma perché? Che cosa ha ucciso la conduttrice?

La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà giunge come un fulmine a ciel sereno in questo caldo pomeriggio di luglio.

Un’addio inatteso di una donna che ha fatto la storia della televisione italiana e che, anche nel suo ultimo saluto, è riuscita veramente a lasciare tutti a bocca aperta.

Nessuno si aspettava infatti di dover dire addio a Raffaella che, sempre molto riservata, aveva tenuto nascosta a tutti la sua situazione.

Pare infatti che a portare via la Carrà sia stata una malattia con la quale la donna conviveva da qualche tempo ma della quale quasi nessuno era stato messo a parte.

Proviamo allora, dopo la triste notizia, a comprendere meglio insieme la situazione.

LEGGI ANCHE –> Raffaella Carrà chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Quale malattia ha ucciso Raffaella Carrà?

Poche persone sapevano della sua malattia e persino gli amici più cari erano stati tenuti all’oscuro fino ad oggi, fin quando la presentatrice non i è spenta in una clinica di Roma nord.

Enrica Bonaccorti e Raffello Costanzo, due persone molto vicini alla presentatrice, non sapevano nulla come hanno testimoniato raggiunti al telefono da Estate in diretta.

Cristiano Malgioglio spiega tra le lacrime, sempre a Rai Uno, di averla sentita di recente senza che l’amica gli dicesse nulla, andandosene così in silenzio e con l’eleganza con cui aveva sempre vissuto e lavorato.

I media, in questo momento, scrivono: “il decesso è avvenuto alle ore 16.20 di oggi 5 luglio 2021, dopo una lunga malattia contro la quale lottava e che aveva attaccato il suo corpo ormai esile.”

Al momento non si conoscono dettagli più precisi ma probabilmente la famiglia aggiornerà il pubblico nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE –> Raffaella Carrà è morta: lo struggente annuncio di Sergio Japino

Le prime notizie ci fanno sapere però qualcosa in più sulle ultime volontà della conduttrice. Raffaella Carrà avrebbe richiesto per il suo ultimo viaggio una bara in legno grezzo e un’urna per le sue ceneri