Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021: la convivenza ha cambiato tutto

Natascia e Alessio, chi è la coppia di Temptation Island 2021? Età, da quanto tempo stanno insieme e perchè partecipano al programma.

Natascia e Alessio sono la quinta coppia di Temptation Island 2021. La prima puntata del programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmessa mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5.

Tra le coppie che hanno scelto di mettere alla prova il proprio rapporto ci sono anche Natascia e Alessio che sperano di avere tutte le risposte dalle settimane che trascorreranno lontani, in compagnia dei ragazzi e delle ragazze single del villaggio. Ma chi sono Natascia e Alessio? Da quanto tempo sono fidanzati e perchè partecipano al programma? Andiamo a scoprire tutto.

Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island 2021: fidanzati da due anni e conviventi da un anno

Nome della coppia: Natascia e Alessio

Nomi: Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Data di nascita: Natascia 1990, Alessio 1996

Età: Nastascia 31 anni, Alessio 24

Nastascia 31 anni, Alessio 24 Segno zodiacale: /

Lavoro: Alessio è operaio, Natascia è estetista

Luogo di nascita: Potenza Picena

Potenza Picena Altezza: /



Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: /



Alessio lavora come operaio e ha conosciuto Natascia grazie alla mamma. La madre di Alessio, infatti, ha un noto salone di parrucchiera dove ha incontrato per la prima volta Natascia che è più grande di sei anni. Natascia, invece, lavora come estetista.

Dopo Jessica e Alessandro, fidanzati da ben sette anni, è stata presentata ufficialmente la quinta coppia di Temptation Island 2021 formata da Natascia e Alessio. La coppia è fidanzata da due anni e convive da uno. A chiamare la redazione di Temptation per poter partecipare al programma è stata Natascia perchè vorrebbe ritrovare l’Alessio di cui si è innamorata. Natascia, infatti, nel video di presentazione, parla di un cambiamento del fidanzato iniziato con la convivenza.

“Ciao, sono Natascia e ho 31 anni. Sono fidanzata con Alessio da due anni e mezzo e conviviamo a casa mia da un anno. Scrivo io a Temptation Island perchè, all’inizio, Alessio era l’uomo perfetto. Poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male nell’essere me stessa“, racconta Natascia.

“Mi rendo conto che lei non sta lottando più per la relazione. Lei ha perso le speranze e non si rende conto di quanto mi trascuri in determinate circostanze”, ribatte Alessio. “Lo trascuro perchè mi ha giudicata tanto e io ho messo un muro”, concludo Natascia.

