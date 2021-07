Tutto il mondo è attonito dinnanzi alla morte della grande Raffaella Carrà, ecco come la ricordano colleghi e amici del mondo dello spettacolo.

Il mondo è attonito dinnanzi alla scomparsa di Raffaella Carrà.

In particolare amici e colleghi del mondo dello spettacolo lasciano ora i loro messaggi di addio all’icona della televisione.

Su Twitter e Instagram sono innumerevoli i messaggi di saluto, ricordo e affetto dei colleghi più o meno celebri.

Il mondo dello spettacolo dice Addio a Raffaella Carrà

Innumerevoli i messaggi di cantanti, presentatori e personaggi dello spettacolo che in queste ore ricordano Raffaella Carrà.

Tra i tanti messaggi c’è quello via Instagram di J Ax:

“Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimasta impressa perché anche quando non ero nessuno, hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni ’90 in Italia nessuno faceva. Quando poi ci siamo ritrovati molti anni dopo – addirittura da “colleghi” – a The Voice è stato subito un amore fortissimo. Ho capito perché sei stata una icona per così tante generazioni e perché con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente.

Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva.”

Scrive poi anche Laura Pausini via Instagram:

“Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo.

Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero.

#raffaellacarrà #rip #dep”

Fa eco anche Vasco Rossi:

“La più BELLA 😍 e la più brava di sempre !! ciao Raffaella❤️ ❤️❤️ wiva #raffaellacarrá“

Commosso anche Costantino della Gherardesca:

“Un abbraccio a tutti i fan della leggenda italiana che é stata e sempre sarà Raffaella Carrà. Ci siamo cresciuti insieme e non la dimenticheremo mai. 💙”

Commenta anche Antonella Clerici sempre su Instagram:

“Sei stata x tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento x chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillera’ in eterno🙏🏽❤️ #raffaellacarrà“

LEGGI ANCHE –> Perché è morta Raffaella Carrà? Che cosa ci ha portato via la stella della tv

Numerosi altri però hanno voluto spendere una parola, lanciare un messaggio via social.

Lasciamo qua sotto alcuni dei primissimi messaggi comparsi su Twitter.