Siete alla ricerca di un modo per migliorare la vostra coppia? Allora avete bisogno di provare il gioco delle 24 ore di “stop”. Vi garantiamo che farà miracoli per il vostro rapporto!

A quante coppia capita di trovarsi “bloccati” in un momento della relazione nella quale non ci sembra di andare né avanti né indietro?

Capita spesso e a tantissime persone di “inciampare” in un momento “noioso” della loro relazione e di non sapere come uscirne.

Tranquilli: abbiamo la soluzione! (O meglio: un suggerimento per provare a smettere di trovare il vostro rapporto così ripetitivo).

Si tratta di un gioco che dura per ventiquattro ore: non volete provarlo?

Il modo per migliorare la vostra coppia è il gioco delle 24 ore di “stop”

Forse vi sarà capitato di vedere qualche serie TV o reality show dove ai partecipanti viene posta la stessa sfida e di pensare che sia assurdo.

In realtà, però, questo gioco è quello perfetto per far sì che tu ed il tuo partner torniate a fare scintille (vere) sotto le coperte!

A chi non è mai capitato, infatti, di attraversare un periodo di “noia” fra le lenzuola con il partner?

A farne le spese per primo, soprattutto quando la relazione va avanti da anni e c’è il rischio di conoscersi “come le nostre tasche” (ma anche quando ci sono problemi riguardo al lavoro, stress e situazioni che minacciano il nostro benessere) è sempre l’amore fisico.

Questo gioco, quindi, può permettervi di ritrovare la connessione che avete perso ed anche porvi una sfida divertente che potete reiterare quando volete.

Ovviamente si tratta di un gioco che dovete fare in due e per cui è basilare avere il consenso dal vostro partner!

Proviamo a capire meglio di che cosa si tratta e che cosa prevede anche se qualche indizio potreste già averlo.

Il gioco delle 24 ore di “stop“, infatti, prevede che tu ed il tuo partner vi asteniate, per 24 ore totali, da qualsiasi tipo di contatto fisico.

Ehi, attenzione: non intendiamo solo rapporti intimi completi ma anche baci, abbracci troppo passionali, carezze e qualsiasi altro contatto fisico.

Avete capito bene: per 24 ore non vi dovete assolutamente toccare!

All’inizio potrà sembrarvi un poco strano, certo, ed anche infantile. L’idea che si nasconde dietro questo gioco, però, è semplicemente quella di porvi una sfida, al termine della quale (se vi sarete comportati bene) riceverete una ricompensa decisamente gradita.

Oltre, ovviamente, all’opportunità di toccarvi di nuovo, infatti, potete scegliere entrambi un “premio” (intimo o meno, starà a voi stabilirlo).

Ma come si gioca davvero?

Ovviamente, però, per due persone che vivono insieme o che hanno deciso di provare questo gioco (e quindi di passare insieme la maggior parte delle 24 ore) è molto, molto difficile evitare di toccarsi con intenti romantici.

Potete stabilire voi quali sono le regole ed i limiti del gioco: l’importante è sapere, però, che per ogni tipo di contatto “accidentale“, dovrete aggiungere un’ora in più al vostro “stop”.

Alla fine delle ore di “stop” chi avrà commesso più infrazioni perderà e non riceverà il premio: non male, vero?

Ecco, quindi, che la sfida diventa decisamente complicata. Riuscirete ad evitare il contatto fisico, sia esso un bacio, un abbraccio od anche una avances intima?

Dietro questo “semplice” compito si nasconde un fattore decisamente importante per la vostra intimità ma anche per la vostra sintonia di coppia.

Dovrete lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo e la punizione per chi “sgarra” colpirà entrambi.

Il modo per migliorare la vostra coppia, quindi, è quello di tenervi uniti su un fronte comune ma anche mettendovi veramente in difficoltà. Il vostro vero obiettivo, infatti, è quello di “far perdere” il partner!

Potete scatenarvi in danze sensuali, vestirvi in maniera provocante o anche, semplicemente, dirvi tutto quello che volete.

L’importante è cercare di far cedere il partner: se il partner cede e commette un’infrazione, dovrete allungare di un’ora la vostra tortura ma saprete anche di poter vincere!

Che ne dite: questo gioco potrebbe aiutarvi a cementificare la vostra unione, rendendovi più complici ed anche maliziosi?

Potete giocare anche quando siete fuori casa, magari ad un aperitivo con gli amici: nessuno saprà che cosa sta succedendo e voi avrete sempre un occhio per l’orologio ed uno per il vostro partner.

Chi vincerà?