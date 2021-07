Love is in the air anticipazioni: colpo di testa di Serkan

Love is in the Air è un serie televisivo turca in onda su Canale 5 dal 31 maggio in day time. Ecco quello che succederà nelle puntate del 5 e 6 luglio 2021.

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Love is in the air: ecco le anticipazioni della puntata del 5 luglio 2021

Nella nuova puntata di “Love is in the Air” in onda su Canale 5 ogni pomeriggio Serkan ha appena scoperto il ladro del brevetto del lampadario, ovvero Kaan, e ne parla con Engin: il giovane vuole vendicarsi comprando la società del rivale e ovviamente vuole anche riprendersi il progetto iniziale del Green Hotel, così facendo riuscirebbe a riavvicinarsi a Eda.

Nel frattempo Engin e Serkan fanno una lunga passeggiata e l’imprenditore nota un vestito a fiori che gli piace e pensa dunque di comprarlo per regalarlo a Eda. Seyfi cerca di far riappacificare i due e infila nel sacchetto del regalo per Eda le manette usate durante il loro primo incontro.

A questo punto Serkan si reca a casa di Eda per parlarle ma trova Ayfer e tutta la combriccola che lo mandano via. Bolat però riesce a convincere Melek e, dopo aver rivelato dove si trova Eda, Serkan la raggiunge e la ammanetta per poi portarla nella sua casa di montagna.