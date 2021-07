Federico e Floriana, chi è la coppia di Temptation Island 2021: la rottura dietro l’angolo

Federico e Floriana sono la sesta coppia rivelata per l’edizione 2021 di Temptation Island. I due sembrano vicini alla rottura.

Federico e Floriana sono la sesta coppia ufficiale di Temptation Island 2021, che salvo imprevisti dovrebbe dare inizio a questa nuova avventura il 30 giugno. Nell’attesa della prima puntata dello show di Filippo Bisciglia, la produzione ha scelto di presentare le coppie che quest’anno hanno scelto di mettere a dura prova i loro sentimenti e qualcosa ci lascia intendere che anche in questa stagione ne vedremo delle belle, in quanto dalle presentazioni pubblicate in rete lascia presagire che i fidanzati e la fidanzate vogliono mettersi alla prova fino in fondo.

Ecco chi sono Federico e Floriana di Temptation Island 2021 e per quale motivo hanno scelto di mettersi alla prova e partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.

Anticipazioni Temptation Island 2021 coppie: chi sono Federico e Floriana

Nome della coppia: Floriana e Federico

Cognome: Federico Rasa e Floriana

Data di nascita: Floriana 2000, Federico 1987

Età: Floriana 21 anni, Federico 34 anni

Floriana 21 anni, Federico 34 anni Segno zodiacale: /

/ Professione: /

Luogo di nascita: Palermo entrambi

Palermo entrambi Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: /

La sesta coppia della nuova edizione di Temptation Island viene da Palermo e stanno insieme da ben 2 anni. Non tanto tempo, ma nemmeno così poco come potrebbe sembrare.

A scrivere al programma è stata Floriana, mentre il suo compagno si è adattato accettando di buon grado questa prova. Quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a prendere questa difficile decisione? Secondo la fidanzata, Federico avrebbe smesso da tempo di corteggiarla, dandola molto per scontato. Come se lei, qualsiasi cosa possa accadere o meno, fosse sempre pronta ad aspettarla, mentre in una prima fase della loro relazione la riempiva di attenzioni e non faceva altro che corteggiarla come se fosse un uomo di altri tempi.

Federico, in maniera molto schietta ed onesta, non ha affatto smentito le dichiarazioni della sua compagna, ammettendo di aver smesso da tempo di corteggiarla. Il motivo? Secondo lui, una donna va corteggiata soltanto in una fase iniziale del loro rapporto e quando si ha una certa sicurezza che lei non abbia occhi che soltanto per lui, allora ci si può “rilassare”. Il fidanzato di Floriana ha accettato di buon grado, però, di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia, precisando fin da subito che ha intenzione di mettersi in gioco completamente e che non gli importa quali saranno le conseguenze e che cosa potrà accadere tra loro.

Federico e Floriana formano la sesta coppia di #TemptationIsland e sono pronti a scoprire se sono fatti veramente l’uno per l’altra… cosa accadrà? Ci vediamo da MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5! https://t.co/t5ZTfbeZdx — Temptation Island (@TemptationITA) June 20, 2021

Floriana e Federico a Temptation Island sembrano essere davvero intenzionati a capire se tra loro è amore oppure se la loro relazione si è trasformata in una semplice e noiosa routine.

L’avventura a Temptation Island 2021