Claudia e Ste sono una delle coppie di Temptation Island 2021, in onda dal 30 giugno su Canale5. Scopriamo insieme la loro storia: età, chi sono, cognomi e matrimonio in bilico.

Claudia e Ste di Temptation Island, all’anagrafe Stefano Socionovo e Claudia Venturini, sono la una delle nuove coppie di Temptation Island 2021, che mette alla prova i sentimenti nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Claudia e Ste sono fidanzati da quattro anni e mezzo, il matrimonio che avevano programmato è stato rimandato a causa del Covid 19.

È stata Claudia a decidere di scrivere al programma, perché vorrebbe capire se il matrimonio può essere la scelta giusta per il rapporto. Come ha dichiarato Ste, il lui della coppia: “Dovevamo sposarci nel 2020, poi è arrivata la pandemia. Siamo qui perché voglio farle capire che per me non è cambiato niente”.

Nome: Claudia Venturini e Stefano Socionovo

Claudia Venturini e Stefano Socionovo Nome della coppia : Claudia e Ste

Data di nascita: Claudia Ottobre 1993 – Stefano 29 aprile 1991

Età: Claudia 26 anni, Stefano 30

Segno zodiacale: Claudia Bilancia – Ste Toro

Lavoro: Stefano lavora come impiegato tecnico nel Sistema portuale di Ancona

Luogo di nascita: Ancona

Altezza: 175 cm circa (Stefano)

Peso: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Tatuaggi: Informazione non disponibile

Informazione non disponibile Profilo Instagram ufficiale: work in progress

Claudia e Ste: storia d’amore e tutto ciò che c’è da sapere prima di Temptation Island

La coppia di Temptation Island formata da Claudia e Ste ha una relazione da 4 anni e mezzo. Il rapporto andava a gonfie vele, tanto che Ste e Claudia avevano programmato il matrimonio per l’estate 2020 (più esattamente nel mese di Agosto).

Ste ha chiesto a Claudia di sposarlo il 30 settembre del 2018 in modo rocambolesco: durante la partita tra l’ Anconitana e il Cantiano di Promozione A, Ste nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo è sceso in campo e ha chiesto a Claudia di sposarlo davanti a tutti. Mentre il ragazzo parlava al microfono dichiarando il suo amore e facendo la proposta a Claudia, la musica che ha accompagnato la romantica richiesta di Stefano è stata La musica non c’è di Coez.

Successivamente a causa del Covid i due hanno rimandato il matrimonio e da qui sorgono i primi dubbi da parte di Claudia. Nell’anno appena trascorso infatti la ragazza non ha sentito i suoi sentimenti andare per il verso giusto, e non c è stata per Claudia la volontà di confermare e riprogrammare il matrimonio. E’ la ragazza quindi a nutrire i dubbi maggiori, Claudia pensa infatti che le cose tra lei e Ste non torneranno mai a funzionare come prima.

Ste dal canto suo si dichiara pienamente innamorato della sua fidanzata. Ste vuole rassicurare Claudia, dimostrandole di essere pronto a sposarla appena finito il programma di Temptation Island: il loro matrimonio infatti se tutto andrà bene è programmato per i primi di agosto 2021 e Temptation Island quindi potrebbe essere il banco di prova definitivo per decidere se annullare il matrimonio o convolare a nozze.

Perché Claudia e Ste partecipano all’edizione 2021 di Temptation Island?

Claudia e Ste partecipano a Temptation Island 2021 perché Claudia non è più sicura della volontà di sposare Ste. Il matrimonio doveva tenersi ad Agosto 2020 ma non è stato celebrato a causa della pandemia. Tuttavia dopo questa data le occasioni per poter convolare a nozze ci sono state ma Claudia non si è sentita di confermare questa scelta e ha scritto alla redazione di Temptation Island per riuscire a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Le cose nella coppia infatti non sono andate bene ultimamente e Claudia sta rimettendo in discussione la loro relazione.

Ste invece è sicuro di quello che vuole e nel video di presentazione ha invece dichiarato:

Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla

