Questo test è una sfida virale: hai 5 secondi per mettere insieme le lettere e capire qual é la parola nascosta nell’immagine.

Oggi vogliamo sfidare i nostri utenti a trovare la parola nascosta in questa immagine. Solitamente vi chiediamo di trovare l’intruso, ovvero un elemento mimetizzato nell’immagine. Oggi vi chiediamo di fare appello al vocabolario e di fornirci una sola parola.

Test: Quale parola si nasconde nell’immagine?

Tutto quello che dovrai fare è guardare le lettere dell’immagine e combinarle in modo da ottenere la parola nascosta. Si tratta di una sfida a tempo. Molti utenti hanno vinto la sfida in 5 secondi. Sarai alla loro altezza?

Anche questo test mette alla prova la tua capacità di osservare.

Per vincere questa sfida dovrai dimostrare di possedere 2 grandi abilità: buona osservazione e velocità di elaborazione mentale.

In questa zuppa mista di lettere si nasconde una parola. Hai capito di cosa stiamo parlando?

Soluzione del test

Se hai indovinato la parola nei 5 secondi complimenti, sei stato davvero in gamba. Questo test poteva sembrare estremamente semplice, in realtà quasi tutti coloro che hanno provato a farlo hanno fallito perché hanno impiegato più tempo.

Se passati i 5 secondi non sei riuscito a trovare la parola, ecco la risposta giusta.

La parola nascosta era

televisore

Non ti preoccupare se non hai trovato la soluzione, devi solo esercitarti ancora. I test visivi sono un ottimo modo per divertirti e potenziare le tue abilità mentali. Ricorda che il nostro cervello funziona meglio se lo stimoliamo continuamente. Fai un pò di pratica ogni giorno, i nostri test sono ottime sessioni di brain training, vedrai grandiosi risultati in poco tempo.