Test: dove è finito il fantino del cavallo? Hai 15 secondi per trovarlo

La sfida di oggi mette alla prova le tue abilità di osservatore. Hai 15 secondi per trovare il fantino del cavallo nascosto nell’immagine.

Anche oggi abbiamo pensato ad un test immagine per allenare il tuo cervello. Per la nostra sessione quotidiana ti brain training dovrai focalizzare tutta la tua attenzione su una immagine e trovare un elemento nascosto. Si tratta di una sfida a tempo. Sarai in grado di vincerla.

Test: trova il fantino caduto da cavallo in 15 secondi

Cosa noti guardando questa immagine? Sicuramente anche tu hai visto solo un cavallo. E se ti dicessi che in questa immagine si nasconde anche il fantino del cavallo? Un elemento è stato mimetizzato in questo contesto, sarai in grado di vedere oltre le rappresentazioni ovvie? Mentre ti divertirai e ti dedicherai ad una attività de stressante come questa, allenerai il tuo cervello ad essere più concentrato e attento ai dettagli dell’ambiente circostante. Test come questo facilitano l’interazione sociale ed aiutano a sviluppare la parte cognitiva della mente, ed una mente vigile garantisce una migliore qualità della vita.

Hai solo 15 secondi per trovare il fantino. Sei pronto ad accettare la sfida?

Ti avvisiamo che si tratta di una sfida che solo 1 su 5 ha vinto, non mollare e armati di pazienza. Non sottovalutare nessun dettaglio in questa immagine. Il fantino si nasconde proprio li davanti ai tuoi occhi.

Se hai bisogno di un indizio eccolo: cambia prospettiva, è l’unico modo per vedere quello che non è visibile in apparenza. Inoltre non dimenticare la pazienza.

Soluzione del test

Hai trovato il fantino? Complimenti sei stato molto in gamba.

Se sei arrivato a leggere queste righe probabilmente ti sei arreso senza riuscire a trovare il fantino. Ecco l’immagine con la soluzione che ti mostrerà la posizione del fantino:

Come vedi il fantino c’era, solo la sua testa era visibile, si trovava al centro delle zampe anteriori del cavallo.