I social network del tuo ex fidanzato possono essere un vero e proprio campo minato: se vi siete lasciati, questa guida ti aiuterà a superare il momento senza fare troppi danni!

Lasciarsi, lo sappiamo tutti, non è mai semplice.

Se la vostra separazione è recente, adesso devi lottare con un altro grande nemico (e no, non si tratta della possibile nuova fiamma del tuo ex fidanzato!).

Devi imparare a stare lontana dai suoi social network!

Scopriamo insieme perché ed anche qual è la classifica delle cinque cose da non fare sui social network quando vi siete lasciati.

Pena l’impossibilità non solo di guardarli in faccia ma anche quella di riprenderveli (se voleste).

Social network ed ex fidanzato: la classifica delle cose da non fare mai dopo una rottura

Anche se film, libri, serie TV, canzoni strappalacrime e la società ce lo hanno inculcato in testa in tutti i modi, ormai abbiamo capito la verità: l’amore può anche finire.

E per fortuna, ci viene da aggiungere!

Magari in questo momento sei con gli occhi gonfi di lacrime di fronte allo schermo e quindi non vuoi sentirti dire quanto sia meglio che vi siate lasciati (per quello ci sono le tue amiche).

Che tu abbia deciso di porre fine al vostro rapporto o che tu sia stata lasciata (guarda caso proprio in concomitanza dell’inizio dell’estate), poco importa.

Non siamo qui per esprimere giudizi o per ricordarti quanto vali (ma, a rischio di sembrare una pubblicità di una famosa linea di prodotti per capelli, ci teniamo a dirtelo: tu vali).

Il vero motivo per cui siamo qui oggi è stilare la classifica delle cinque cose che non devi assolutamente, mai e poi mai, fare sui social network quando ti lasci con qualcuno.

Ehi, lo sappiamo che i social esistono da molto tempo ma non tutti abbiamo imparato la corretta netiquette.

Fidati di noi: questa classifica ti serve e tornerai a guardarla con affetto quando, tra qualche settimana o mese, ci ringrazierai di averti evitato figure barbine.

Pronta a scoprire le prime cinque posizioni delle cose da non fare sui social network dell’ex fidanzato?

La “vostra canzone”: quinto posto

No, non condividere la “vostra canzone” o, se per questo, qualsiasi altra canzone che parli d’amore, d’amore finito, d’amore tradito (eccetera eccetera) sul tuo profilo!

Inutile cercare di far trapelare un messaggio al tuo partner tramite il tuo profilo Facebook o la tua stories di Instagram.

Risparmiati le dichiarazioni d’amore o quelle di guerra tramite le canzoni che posterai sul tuo profilo. Non vale la pena, è solo imbarazzante a posteriori e, soprattutto, farai capire a tutti che sei veramente disperata!

Party girl… improvvisamente: quarto posto

Un altro segnale (decisamente poco incoraggiante per tutti noi) che sei veramente nel momento più basso della tua carriera “romantica”, sono le foto di party e feste.

Va bene, non ci sono più le restrizioni e puoi evitare di indossare la mascherina per strada: ma hai proprio bisogno di farti vedere in discoteca o a feste a casa di sconosciuti?

Pensaci bene: tu puoi anche decidere di uscire tutte le sere e di divertirti come non mai per dimenticarlo ma volerlo ostentare è un brutto segnale.

Meglio lasciar perdere!

Bloccarlo sul tuo profilo: terzo posto

Hai deciso di bloccare il tuo ex fidanzato sul tuo profilo, in modo che non possa vedere cosa fai e cosa non fai?

Se questa è la tua scelta, non possiamo assolutamente dirti che è sbagliata. Fai quello che ti fa stare più tranquilla!

Evita, però, di bloccarlo e sbloccarlo in continuazione ed all’occorrenza ed anche solo per avere una reazione da parte sua.

Ricorda: il modo migliore per farsi notare è… comportarsi come se non fosse successo nulla!

Mettere like a tutto: secondo posto

Non ti diremo qui di non stalkerare il profilo del tuo ex fidanzato anche perché sappiamo che è impossibile.

Fallo pure ma non mettere nessun like!

Non cercare di fare la fidanzata cool per la quale è tutto tornato a posto: riempirlo di like serve solo a farlo sentire soffocato.

(Ed anche a far parlare male di voi da tutti gli altri: insomma, non vorrete sembrare così… assetate, vero?).

Foto con lui o di lui: primo posto

Infine, al primo posto, è importantissimo che non prendiate la vostra rottura come la scusa per mettere tutte quelle foto “che non avete avuto tempo di mettere prima“.

Vi siete lasciati: gli album di foto in vacanza, le gallerie piene di facce buffe o di espressioni simpatiche, quella foto perfetta che avete fatto al tramonto non valgono più.

Evitate di sembrare disperate e lasciate che queste foto rimangano nel vostro cellulare o nel vostro cassetto.

I ricordi non sono assolutamente qualcosa di cui vergognarsi, non scherziamo.

Volerli “svendere” in favore di un pubblico (di possibili fidanzate o di amici comuni) è veramente un peccato.