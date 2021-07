Pippo Inzaghi e la compagna Angela robusti hanno utilizzato i rispettivi profili Instagram per annunciare un dolcissimo segreto.

Pippo Inzaghi diventerà papà a 48 anni (li compirà il prossimo 9 agosto). La compagna Angela Robusti è in dolce attesa e l’annuncio è arrivato dai profili social della coppia. Sia l’allenatore che la fidanzata, con le stesse foto e le stesse parole, non solo hanno annunciato di aspettare un figlio, ma hanno anche svelato il sesso.

Un annuncio ufficiale e inaspettato quello della coppia che, in poco tempo, ha fatto il giro del web scatenando le reazioni dei tifosi di Inzaghi, ma anche di amici e parenti.

Angela Robusti incinta: Pippo Inzaghi presto papà

Grande gioia per Angela Robusti e Pippo Inzaghi che diventeranno presto genitori per la prima volta. La coppia ha aspettato il momento giusto prima di condividere il dolce segreto con i fans rendendo pubblica la notizia attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili Instagram.

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre..

Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre 💙 ti aspettiamo ometto del nostro cuore..

Siamo già pazzi di te!”, hanno scritto i futuri genitori che non vedono l’ora di poter abbracciare e stringere tra le loro braccia il frutto del loro amore.



Prima di conoscere e innamorarsi di Pippo Inzaghi, Angela Robusti ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. All’epoca, Angela provò a conquistare il cuore di Luca Onestini che, però, le preferì Soleil Sorge. Laureata in architettura, Angela è nata e cresciuta in Veneto e ha incontrato e conosciuto Inzaghi quando lui allenava il Venezia.

L’amore tra i due è sbocciato circa quattro anni fa. Un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Sempre molto discreti e riservati, oggi, al settimo cielo per la gravidanza, hanno deciso di fare uno strappo alla regola condividendo con tutti la loro felicità. Il piccolo, dunque, dovrebbe nascere tra qualche mese.