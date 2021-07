Le fasce di capelli del 2021 arrivano direttamente da una delle più famose passerelle del mondo. Ad aver puntato tutto su questo accessorio è nientemeno che Dior: ecco come indossare (ma soprattutto come copiare a poco prezzo) le fasce di capelli all’ultima moda.

Le donne sono abituate a considerare le fasce per capelli come un accessorio da portare in casa o comunque in situazioni molto informali. Negli ultimi anni però c’è stata una tendenza contraria: le fasce per capelli sono diventate un must anche fuori casa.

Se d’inverno sono apprezzatissime dalle ragazze freddolose che però non vogliono rinunciare allo stile, d’estate si trasformano in utilissime alleate per tenere i capelli lontani dal viso.

Come si indossano (e come si abbinano) le fasce per capelli 2021 secondo Dior

Dior è sinonimo di lusso e soprattutto di estrema raffinatezza: non ci si può quindi stupire se, nella creazione degli accessori per la sua ultima collezione, la maison abbia puntato tutto su tessuti preziosissimi, tantissimo oro e stampe ricchissime.

La collezione Dior per l’estate 2020 – 2021 è una vera e propria celebrazione della ricchezza, del lusso ma anche dello spirito gitano che alberga dentro di noi.

I colori estremamente naturali e le linee molto morbide hanno dato a questa collezione un aspetto complessivo piuttosto esotico. In questo contesto di suggestioni cromatiche e di linee particolari le fasce per capelli hanno preso il posto dei turbanti e ricordano in qualche modo i ricchissimi copricapi delle principesse arabe.

Non mancano però versioni più moderne e dalle fantasie meno orientaleggianti, perfette per essere indossate a completamento di una mise da spiaggia.

E al di fuori delle passerelle? Le fasce per capelli 2021 proposte da Dior possono essere portate anche dalle donne comuni, a patto di riuscire a integrare in un look moderno un accessorio così raffinato e apparentemente fuori moda.

Secondo Dior l’ideale sarebbe coordinare la fascia per capelli ad almeno un elemento dell’outfit, per creare un insieme organico dal punto di vista cromatico e stilistico.

Se le fantasie sono importanti e appariscenti come quelle proposte dallo stilista forse però si potrebbe trattare di una scelta un po’ azzardata dal punto di vista stilistico.

Meglio allora mantenersi sul semplice: l’ideale sarebbe realizzare un abbinamento basato sui colori piuttosto che sulle fantasie, creando così una connessione non troppo ingombrante tra l’outfit e gli accessori che lo completano.

Il top? Riuscire ad abbinare alla fascia per capelli anche le scarpe o la borsa!

Naturalmente indossare una fascia per capelli nel 2021 che sia di moda ma che non svuoti il portafogli è assolutamente possibile. Basta prendere spunto in maniera intelligente dalle sfilate e capire come copiare i look riciclando vecchi foulard o acquistando delle fasce simili.

Le amanti del vintage adoreranno sicuramente l’opzione dei foulard: l’ideale è recuperare o acquistare un classico foulard a stampa fiorata, preferibilmente dai colori intensi e con dettagli o bordi in oro.

Per riprodurre a perfezione il modello di fascia proposto da Dior basta seguire questo tutorial, che contiene anche le informazioni necessarie a realizzare altri tipi di acconciature per capelli lunghi o corti.

L’alternativa al foulard di seta da annodare è l’acquisto di una fascia per capelli già pronta da indossare.

Leggi Anche => Come scegliere il modello di fascia per capelli più adatto al tuo viso

Il segreto per essere davvero in sintonia con il trend lanciato da Dior è quello di optare per fantasie un po’ retrò e colori tipici degli anni Settanta, che stanno prepotentemente tornando di moda, almeno a giudicare dalle ultime passerelle!