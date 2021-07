Scopri qual è la colazione estiva più adatta a te in base al tuo segno zodiacale. Il consiglio delle stelle per iniziare al meglio la tua giornata.

D’estate, si sa, la voglia di mangiare cibi più freschi è sempre dietro l’angolo. E ciò vale anche e sopratutto a colazione. Spesso, però, a causa del poco tempo a disposizione a cui si unisce anche una certa pigrizia, può capitare di trovarsi a corto di idee. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto come sarà il mese di Luglio per i segni dello zodiaco, scopriremo come ognuno di noi dovrebbe dar via alla sua giornata con la colazione giusta. E tutto grazie al consiglio delle stelle.

La colazione estiva giusta per te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Il succo d’arancia con brioche integrale con crema di yogurt

D’estate, quando hai voglia di gustare qualcosa di buono, dovresti orientarti su cibi freschi e al contempo sani. Un buon esempio può essere quello a base di succo d’arancia per un pieno di vitamine e da accompagnare ad una brioche integrale da tagliare a metà e da farcire con della crema di yogurt. Un modo allegro e colorato per gustare una colazione ricca e al contempo bilanciata. Una di quelle che amerai ripetere nel tempo e che saprà donarti le energie delle quali hai bisogno per fart partire al meglio la tua giornata.

Toro – Il cappuccino di soia con toast integrale e cioccolato fondente

Anche in estate la cosa che conta di più nella tua colazione è il gusto. Per questo motivo, il miglior modo per iniziare è quello di un buon cappuccino di soia senza zucchero per la tua fonte proteica e ed una fettina di pane integrale alla quale aggiungere qualche quadratino di cioccolato fondente. Un pieno di energia che ti aiuterà a far andare al meglio la giornata e che ti aiuterà ad accogliere più volentieri il suono della sveglia. Un modo per iniziare al meglio e con il giusto mood le tue giornate e questo a prescindere da quanto caldo faccia fuori.

Gemelli – La torre di pancake proteici con topping al pistacchio

Anche in piena estate per te il gusto è sempre al primo posto. Ed un buon modo per fare il pieno di energia è quello di puntare tutto su un buon pancake proteico. Ciò che conta è farne tanti e sottili ed impilarli uno sull’altro per ottenere una torre. Con i giusti ingredienti e, volendo, l’aggiunta di un po’ di frutta, potrai così godere di tutto ciò che ti serve. E per quanto riguarda la gola? Basterà aggiungere del topping al pistacchio in cima e la tua colazione sarà più golosa e speciale che mai. Assolutamente da assaggiare e da condividere persino con gli amici.

Cancro – Il latte con cereali integrali, frutta secca e scaglie di cioccolato

Quando si tratta di fare colazione, per te è davvero difficile distaccarsi dai grandi classici. Anche se non si tratta delle più salutari non puoi infatti rinunciare ad una tazza di latte da arricchire con i cereali. Sceglierne di integrali limiterà sicuramente i danni, sopratutto se al tutto aggiungerai della frutta secca e, volendo, qualche scaglia di cioccolato fondente. Una colazione sicuramente diversa dal solito ma che ricalca abbastanza quelle della tua infanzia e che per tanto ti troverai ad amare a tal punto da volerla ripetere anche ogni giorno.

Leone – Il milkshake proteico con frutta secca

In estate ti piace mantenerti fresca. E cosa c’è di meglio di un buon milkshale proteico da gustare anche freddo? Che si tratti di uno al cioccolato, alla fragola o alla vaniglia sarai sempre più che felice di provarlo. Ancor meglio se al tutto unirai della frutta secca, utile per bilanciare al meglio la tua colazione e per donarti al contempo energia ed allegria. Un modo veloce e al contempo disimpegnato per avvicianarti alla prima colazione. E per questo, il più adatto al tuo modo di essere. Ripeterla anche ogni giorno, renderà la tua routine dolce al punto giusto, aiutandoti a svegliarti con più serenità.

Vergine – Il cappuccino di soia con una fetta di torta integrale

Una torta integrale e senza zucchero, da preparare con uova e proteine è sicuramente un modo dolce ma sano per affrontare la giornata. Inserirla a colazione insieme ad un cappuccino di soia senza zucchero ti aiuterà a svegliarti in modo dolce e più che mai soddisfacente. E tutto per un pasto che saprà donarti le giuste energie alle quali si unirà anche la giusta dose di buon umore. Quello di cui hai sempre bisogno per vivere meglio. Motivo in più per iniziare la tua giornata con dolcezza, no?

