Una Vita anticipazioni: un ritorno dal passato sconvolge tutto

Trame e anticipazioni di Una Vita del 3 e 4 luglio: ecco cosa succede nelle nuove puntate della soap opera in onda su Canale 5

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda dal 4 al 10 luglio.

LEGGI ANCHE –> Una Vita anticipazioni: la clamorosa scelta di Camino

Una vita, anticipazione delle puntate in onda il 3 e il 4 luglio su Canale 5

Nelle nuove puntate in onda sabato Genoveva entra in casa di Felipe e riesce a mettere in difficoltà Agustina nascondendo dei documenti dell’Alvarez-Hermoso. In seguito, per via di uno strano incidente domestico, la stessa Agustina cade e resta contusa.

Emilio e Camino chiedono chiarimenti a Concha López, la quale però nega nel modo più assoluto di essere stata pagata da qualcuno per mettere nei guai Maite. La donna fa sapere che anche sua figlia era entrata nelle mire della pittrice.

Camino incontra Maite in prigione ed è un momento molto emozionante. Bellita vuole sapere da Servante e Julio che cosa nasconde Julio. I due, non sapendo come uscirne, dicono che Julio è un ladro e imbroglione. Intanto José Miguel e Julio aspettano Bellita a casa per dirle la verità. Il commissario Mendez irrompe a casa di Genoveva per comunicarle una notizia importante che riguarda il caso della morte di Ursula.

Nelle nuove puntate in onda domenica Mendez comunica di avere un testimone in grado di accusare Genoveva per la morte di Ursula. Santiago riesce ad ascoltare di soppiatto il dialogo tra Felipe e il commissario e si rende conto che è giunto il momento di lasciare Acacias.

Genoveva incita Agustina ad abbandonare la casa di Felipe per evitare nuovi incidenti come la sua ultima caduta. Camino è certa che sia stata sua madre Felicia a convincere Concha a denunciare Maite. Intanto, la ragazza riceve una proposta di matrimonio: Ildefonso le chiede di sposarlo. Emilio è in ansia in quanto Cinta sembra ignorarlo: la giovane telefona spesso e volentieri alla madre Bellita, ma non chiede mai di lui.