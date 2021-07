Cosa hai visto prima? Scopri come è la tua autostima e quanto sei vanitoso

Conosci già il tuo livello di autostima e quanto sei vanitoso? Questo test potrebbe sorprenderti, richiede solo pochi secondi del tuo tempo.

In pochissimi minuti potrai scoprire qualcosa di molto importante che ti riguarda. Questo test ti rivelerà il tuo livello di autostima e quanto sei vanitoso.

Avere una grande autostima apporta numerosi vantaggi, sapere di valere e di poter contare su noi stessi in ogni situazione ci aiuta ad affrontare meglio la vita. E’ importante conoscere il nostro livello di autostimo ed intervenire per potenziarla. Sapevi che l’autostima si può incrementare allenando ogni giorno la nostra mente? Autostima, come incrementarla allenando la nostra mente.

D’altra parte anche avere troppa autostima non è un bene perché ci spinge ad essere persone narcisiste.

Scopri con questo test se possiedi il giusto livello di autostima o se dovrai intervenire in un senso o nell’altro.

LEGGI ANCHE —-> Test: hai visto prima il precipizio, la donna o il gatto? Scopri cosa rivela di te

Test: quanto è grande la stima che hai di te?

Questo test tirerà fuori ciò che custodisci dentro di te. E’ importante lavorare ogni giorno per migliorare, questo processo ci guida verso una vita ricca di soddisfazioni. Poter contare sul nostro equilibrio psicologico ci darà l’opportunità di vivere al meglio. Ognuno di noi ha delle ombre, alcune sono debilitanti, come le fobie e le ansie. Farle emergere ti aiuterà ad affrontarle.

Sei pronto per fare il test? Tutto quello che devi fare è rispondere ad una domanda: “Cosa hai notato appena hai guardato l’immagine di questo test? Una donna, il fiume, il ponte o le barche?”

Soluzione del test

Se la prima cosa che hai notato è stata:

1. La donna

Guardando questa immagine hai visto la figura della donna? Se solo guardando meglio hai notato che diversi elementi combinati tra loro davano luogo a quell’immagine di donna, significa che sei una persona parecchio vanitosa e presti molta attenzione al tuo aspetto fisico. Ci tieni molto ad apparire sempre al top di fronte agli altri e ami ricevere complimenti e consigli per migliorare il tuo stile personale. Anche se potrebbe sembrare che tu giudichi gli altri in base al loro modo di conciarsi in realtà non è così, tu sei ossessionato esclusivamente dal tuo aspetto. Se ti guardi allo specchio e non ti piaci o ti provi più vestiti senza trovare nulla che ti valorizza, il tuo umore è rovinato ed ecco venir fuori molte delle tue insicurezze. Curare i tuo aspetto fisico è il mezzo attraverso il quale nutri la tua autostima.

2. Il fiume

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stato il fiume, indubbiamente sei una persona che al primo posto mette il lavoro. I tuoi cari si lamentano perché non ti vedono mai a causa del lavoro e tu sai bene che dovresti bilanciare professione e vita privata in modo da dedicare ad entrambe le cose più o meno lo stesso tempo, ma in realtà ogni volta è il tuo lavoro ad avere la meglio, si può dire di te che tu sia un “workolico”. Per te lo status sociale e i soldi vengono prima di tutto e sono così importanti per te perché sono il mezzo attraverso il quale accresci la tua autostima.

3. Il ponte

Guardando questa immagine la prima cosa che hai notato è stato il ponte? questo spiega il tuo essere narcisista e poco empatico. Non sei una persona insensibile, è che sei accecato dalla tua eccessiva autostima e non presti attenzione allo stato d’animo di chi ti circonda. Non sei una persona che riesce a mettersi nei panno degli altri, non per cattiveria ma sei proprio incapace in questo. Tu chiedi ai tuoi amici come va e se ti dicono che va tutto bene non fai una piega, anche se noti qualche stranezza non approfondisci la questione. I rapporti che hai con gli altri sono superficiali. Ti importa principalmente di te stesso.

4. Le barche

Se hai visto prima le imbarcazioni significa che il tuo ego è smisurato. Tu vesti i panni del classico perfettino. Ami che tutto sia in ordine e al proprio posto. Hai poca fiducia negli altri e tendi a fare tu stesso piuttosto che a delegare. Il lavoro di squadra non fa al caso tuo ma potrebbe aiutarti ad imparare molto. Ricorda che c’è sempre qualcun su cui puoi contare e sul quale riporre la nostra fiducia, dobbiamo solo imparare a riconoscere le persone giuste.

Questo test è stato ideato per intrattenerti e non fornisce una diagnosi clinica.