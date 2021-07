Il nostro consiglio di oggi a tutte voi che siete sempre di fretta è preparare un piatto unici pronto in 10 minuti: le piadine vegetariane con verdure e hummus in padella vi conquisteranno

Un pranzo pratico e veloce, da sposare assolutamente in estate soprattutto se siamo in vacanza e vogliano portate qualcosa di pratico in giro, senza sbattimenti. Sono le piadine vegetariane con verdure e hummus, in una versione più light.

Invece di preparare la ricetta classica di questa salsa orientale, useremo soltanto ceci precotti e frullati insieme al succo di limone e ad una spezia come la paprica dolce. Sarà la base per riempire le nostre piadine, insieme a verdure fresche di stagione tagliate sottilmente e ad un formaggio filante tipo sottilette, che si sciolga in fretta nella padella. Se poi volete una versione vegana, eliminate il formaggio e siete a posto.

Ingredienti:

4 piadine

1 melanzana lunga

2 carote

300 g ceci precotti

1 limone succo

1 cucchiaino di paprica dolce

1 pizzico Sale

8 fette formaggio filante

Piadine vegetariane con verdure e hummus in padella, una cottura velocemente

Nella nostra versione, le verdure entrano nella piadina ancora crude e si cuociono velocemente in padella rimanendo però molto croccanti, In alternativa potete tagliarle a dadini e passarle in padella per un massimo di 5 minuti prima di metterle nella piadina.

Preparazione:

Partite dall’hummus che è la base di questa ricetta. Utilizzando i ceci precotti sarà tutto molto più rapido. Altrimenti, in alternativa, potete usare quelli seccchi tenendoli a bagno 12 ore in acqua fredda e poi cuocendoli almeno 40 minuti.

Versate i ceci nel boccale di ujn mixer e frullateli insieme al succo di un limone, al cucchiaino di paprica dolce (che potete sostituire con alcune gocce di tabasco) e ad un pizzico di sale fino. Fate andare la macchina fino a quanto ottenere una crema densa e liscia, buona da spalmare.

A quel punto tenete l’hummus da parte e passate alle verdure. Lavate bene sia la melanzane che le carote, poi mondatele e pelatele. Quindi dovete ricavare dei bastoncini tipo fiammiferi, lunghi a sufficienza per stare bene dentro alla piadina.

A quel punto, spalmate sulla base di mezza piadina qualche cucchiaino di hummus, poi riempite con le verdure ancora crude. Quindi aggiungete due fettine di formaggio filante per ogni piadina e poi richiudete a mezzaluna oppure a portafoglio.

Mettete in una padella già calda e fate cuocete le vostre piadine per circa due minuti, rigirandole perché siano fragranti su tutti i lati.

Poi servite le vostre piadine vegetariane con verdure e hummus ancora calde e buon appetito.