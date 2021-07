Menù settimanale di luglio: ecco i piatti freschi e leggeri per affrontare il caldo

Un menù settimanale con tanti piatti freschi e leggeri per affrontare il caldo di questo primo scorcio di luglio: ecco le ricette.

Con l’arrivo dell’estate la voglia di cucinare piatti ricchi ed elaborati si azzera per lasciare invece spazio a pietanze fresche, leggere e con cotture semplici e poco elaborate. Spesso addirittura preferiamo consumare cibi crudi e ricchi di acqua anziché pasti pesanti e molto conditi.

Il caldo del resto spinge l’organismo a richiedere pietanze più leggere e fresche, ricche di vitamine e sali minerali. Pensiamo a frutta e verdura che in questo periodo dovremo consumare ancora di più.

Scopriamo allora un menù settimanale con piatti freschi e leggeri per portare in tavola dal lunedì alla domenica ricette squisite ma che non prevedono condimenti pesanti e cotture eccessivamente elaborate.

Ecco il menù settimanale di luglio con piatti freschi e leggeri

L’estate è ormai arrivata e con essa anche tanti buoni e freschi prodotti della terra, pensiamo a meloni, angurie, ciliegie frutti ricchissimi di acqua e ideali da consumare quando le temperature si fanno sentire.

È proprio questa la stagione delle insalatone che possiamo arricchire con carne, formaggi o legumi per dar vita a piatti unici poco impegnativi ma ricchi di sostanze nutritive. Non solo, queste pietanze sono ideali anche da portare via per un pranzo al mare o per un gita fuoriporta. Pensiamo alle classiche insalate di riso, pasta o farro. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Scopriamo allora le ricette fresche e leggere per affrontare il caldo ma con gusto in questo menù settimanale di luglio.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica