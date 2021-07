Giulia Salemi lo ammette per la prima volta: il suo segreto è stato svelato

Giulia Salemi, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è venuta allo scoperto rivelando per la prima volta il suo più grande segreto.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini. La bella modella di origini iraniane è al settimo cielo al fianco di Pierpaolo Pretelli e dal punto di vista professionale le soddisfazioni non sembrano affatto mancare.

Nelle scorse ore, però, la Salemi ha deciso di venire allo scoperto rivelando ai suoi fedeli sostenitori il suo più grande segreto di bellezza. Pronte a scoprirlo per provare ad un avere un fisico bellissimo simile al suo? Ecco il suggerimento che ha svelato sul suo profilo Instagram durante le scorse ore.

Giulia Salemi rivela il suo segreto per essere più bella

Giulia, che si sta godendo qualche giorno di relax insieme al suo Pierpaolo Pretelli, sul noto social fotografico, ha deciso di sfoggiare i costumi della sua nuova linea estiva e per l’occasione ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori un trucco di bellezza che lei utilizza per avere un fisico più slanciato rispetto al solito. Anche se non ne avrebbe bisogno, data la sua bellezza.

Giulia ha rivelato di indossare gli slip del suo costume a vita altissima. Così facendo, infatti, si crea un effetto ottico stupefacente che le slancia tutta la gamba. In questo modo la Salemi riesce ad essere sempre impeccabile anche durante il periodo estivo e in spiaggia, nonostante il calore di questi giorni non aiuti di certo a mantenere il proprio aspetto fisico al top.

Giulia Salemi ha rivelato il suo segreto per apparire più belle che mai sul suo profilo Instagram. Ora, per imitarla, non vi resta che fare lo stesso per ottenere un effetto ottico davvero impaccabile sul proprio corpo anche durante le calde giornate di quest’estate.