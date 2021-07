Scopri quale costume può rivelarsi perfetto per te. Un consiglio dalle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Il momento di andare al mare o in piscina si avvicina e non sai quale costume indossare? Si tratta di un problema che ogni anno si ripresenta puntuale e che dopo vari dilemmi si rivela senza soluzione, spingendo ad optare quasi sempre per il classico vecchio costume. Ma cosa fare se si a voglia di cambiare un po’? Oggi, proveremo ad affidarci alle stelle. Dopo aver visto come sarà l’amore nel mese di Luglio, scopriremo insieme quale costume si adatta maggiormente ai vari segni zodiacali.

Scegli il costume giusto per te grazie al consiglio delle stelle

Ariete – Il bikini in un colore acceso

Farti notare rientra sicuramente tra i tuoi obiettivi principali, sopratutto quando decidi di andare al mare. Un bikini è quindi la scelta che ti si addice di più. E lo è maggiormente scegliendolo di un bel colore acceso. Il rosso è quello che dovresti preferire a tutti gli altri. Ma vanno bene anche giallo e arancione. Colori vivi ed in grado di rappresentarti ampiamente, donandoti al contempo energia e voglia di metterti in mostra.

Toro – Un costume anni 50

Il tuo essere tradizionale come poche, ti dona un’aurea quasi vintage che sai esprimere al meglio quando si parla di look. Un aspetto che di divertirai a riproporre anche al mare, optando per un bel costume anni 50. Perfetto per farti sentire speciale e al contempo comoda. Ed in grado di farti notare senza alcun eccesso. Una scelta che desterà non poche invidie e per la quale sarai al contempo ammirata. Quanto ai colori, delle tonalità pastello si riveleranno quelle perfette per sposarsi con il tuo modo di essere.

Gemelli – Il due pezzi con reggiseno a fascia

Un costume che amerai sicuramente è il due pezzi con reggiseno a fascia. Un modello semplice e comodo, in grado di consentirti di muoverti come più preferisci. Indossarlo ti aiuterà a sentirti sempre al top e ti porterà a godere di momenti di relax che amerai sopra ogni altra cosa. Promossi i colori solari ma anche le fantasie come le righe o i pois. Qualcosa che metta in luce la tua voglia di spensieratezza ed il tuo essere sempre solare.

Cancro – Il costume intero

Un costume intero è spesso il modo migliore per indossare qualcosa di comodo e al contempo semplice ma d’effetto. Scegliendo il modello giusto potrai infatti mettere comunque in mostra le forme del tuo corpo. E tutto in modo quasi accidentale. Un bel rosa o una fantasia romantica daranno l’effetto finale e ti consentiranno di indossare il tuo costume senza problemi di alcun tipo. E tutto destando anche la giusta ammirazione da chi ti incontrerà per caso. Ancor meglio se al tutto abbinerai accessori delle stesse tonalità scelte per il costume.

Leone – Il costume intero ma aperto sui fianchi

Un costume in grado di incantarti al primo sguardo? Uno intero ma aperto sui fianchi. Indossarlo ti farà sentire speciale e attirerà senza alcun dubbio l’attenzione degli altri su di te. Un aspetto a cui tieni da sempre in modo particolare e che per questo sarai pronta a mettere in luce optando per giochi di colori appariscenti. Un contrasto tra bianco e nero potrebbe essere quello perfetto per farti sentire al top. Volendo, però, potresti trovare interessanti anche dei disegni geometrici da portare in colori vivaci.

Vergine – Il costume intero a fantasia

La scelta perfetta per te? Un bel costume intero a fantasia da abbinare ad un pareo identico ed in grado di donarti luce. Un modo come un altro per sentirti comoda e a tuo agio e tutto senza rinunciare al piacere di indossare qualcosa che sa di estivo. I colori giallo e arancione saranno quelli che ti doneranno di più. Mentre il marrone si sposerà bene come base per fantasie di tipo floreale o per disegni stilizzati da mettere in mostra in base al tuoi gusti.

