Anticipazioni e trame di Mr Wrong, la nuova serie TV con Can Yaman. La soap turca in onda dal 6 luglio in prima serata

Per chi non lo sapesse Mr Wrong narra le vicende di alcuni ragazzi. Al compleanno di Ezgi, Ozan invita Deniz ad uscire con lui, mentre Levent chiede a Cansu di sposarlo. La mattina dopo, però, la ragazza confessa che ha accettato la sua proposta per colpa dell’alcool e i rapporti fra loro si rompono di nuovo

Si tratta di 1 stagione composta da 14 puntate in onda in Turchia che in Italia sono state divise in 42. Ma vediamo insieme qualche anticipazioni sugli episodi in onda dal 6 luglio in prima serata su Canale 5.

Mr Wrong lezione d’amore: anticipazione della nuova soap turca con Can Yaman

Una piccola e divertente “incomprensione” animerà le puntate finali di Mr Wrong – Lezioni d’Amore. Quello che succederà nelle prossime settimane sarà “un terribile malinteso” la protagonista Ezgi Inal (Ozge Gurel) crederà infatti che il suo amato Ozgur Atasoy (Can Yaman) voglia chiederle di sposarlo, ma in realtà tutto sarà frutto di un semplice equivoco…

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via nel momento in cui Tolga Gurdag (Serah Paril) farà presente al cugino Ozgur di voler denunciare Ezgi con l’accusa di spionaggio industriale. In pratica, lo scomodo parente assumerà la donna come nuova addetta alle pubbliche relazioni ma in seguito, grazie ad uno stratagemma messo in atto con l’avvocatessa Irem (Kimya Gokce Aytac) e il losco ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Karoglu), farà sì che la Inal risulti responsabile di un passaggio di informazioni riservatissime all’Atasoy.

A quel punto, Ozgur tenterà l’impossibile per evitare che la sua amata abbia ripercussioni lavorative a causa delle manovre illecite di Tolga, anche se purtroppo non troverà nessun tipo di soluzione e, per convincerlo a non agire per vie legali, darà al cugino ciò che ha sempre voluto: la proprietà de La Gabbia.

Ozgur non resterà senza lavoro poiché riuscirà ad aprire con l’aiuto dello chef Ozan (Serkay Tutuncu) il nuovo ristorante, riguardo al quale inizialmente non aveva ottenuto le dovute licenze per colpa di Tolga. L’inaugurazione del locale verrà però interrotta dall’arrivo della polizia, che arresterà Ezgi per spionaggio industriale.

Da un lato Ozgur si farà arrestare anche lui per evitare che la fidanzata finisca da sola tra le sbarre, dall’altro i sospetti ricadranno inevitabilmente su Tolga, che però stavolta sarà innocente: la macchinazione sarà stata infatti eseguita da Serdar per far ricadere la colpa su Irem, la quale avrà rivelato a Levent (Gurgen Oz) l’esistenza di un fondo benefico di sua proprietà utilizzato per riciclare denaro.