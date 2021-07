Una Vita anticipazioni: la clamorosa scelta di Camino

Ecco tutte le anticipazioni della settimana di “Una Vita” la telenovela in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo.

La serie composta da 7 stagioni andate in onda dal 2015-2021 (la produzione è ancora in corso) sta riscontrato un buon successo in Italia. Per tale motivo oggi vi vogliamo raccontare alcune anticipazioni e scoop sulle nuove puntate che andranno in onda dal 4 al 10 luglio.

“Una Vita”: anticipazioni e trame degli episodi in onda dal 4 al 10 luglio 2021

Con l’aiuto di Liberto, Camino riesce a incontrare Maite in carcere e le due donne finalmente possono riabbracciarsi. Bellita incalza Servante e Jacinto, vuole sapere che cosa nasconde Julio; messi alle strette, affermano che Julio è in realtà un imbroglione e pure un ladruncolo. José Miguel e Julio si preparano ad accogliere Bellita a casa per dirle la verità. Mendez piomba a casa di Genoveva per darle una notizia importante sul caso Dicenta.

Ma non è finita qui! Nelle prossime puntate il commissario Mendez annuncia di avere un testimone che accusa Genoveva dell’omicidio di Ursula. Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e Mendez e capisce che è il momento di lasciare Acacias. Genoveva spinge Agustina ad abbandonare casa Alvarez-Hermoso per evitare che si ripetano incidenti come la sua ultima caduta. Camino è convinta che sia stata sua madre a convincere la lavandaia Concha a denunciare Maite. Il defonso chiede a Camino di sposarlo.

Emilio è preoccupato perché Cinta sembra ignorarlo: la giovane infatti telefona spesso alla madre, ma non chiede mai di lui. In casa Palacios, Antoñito e Ramón continuano a esercitarsi con l’urlo di Jacinto. Cesareo dà spiegazioni in soffitta per il suo ritorno ad Acacias. Julio accoglie ad Acacias sua cugina Alodia.

Camino confessa a un esterrefatto Emilio che, pur non avendo intenzione di sposare Ildefonso, userà l’anello per corrompere la lavandaia e convincerla a dirle chi le ha ordinato di denunciare Maite. Cinta torna dalla tournée. Julio presenta a José Miguel Alodia, che subito si propone come domestica; durante il colloquio in casa Dominguez, però, Bellita si mostra scettica e sospettosa.

Felipe chiede ad Agustina di restare a servizio nel suo vecchio appartamento; la domestica riceve poi una lettera con una scritta fatta col sangue. Susana e Armando tornano dal viaggio e i residenti di Acacias raccontano loro tutte le novità del quartiere, eccetto l’arresto di Maite, che tentano di tenere nascosto giustificando l’assenza della pittrice con un fantomatico viaggio improvviso. Santiago riceve un misterioso biglietto ed esce di corsa con la valigia.