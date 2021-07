Chi lo avrebbe mai detto che il sole ti avrebbe indicato la strada? (In molti, forse: dopotutto il sole serve ad illuminare il cammino, no?). Proviamo insieme il test del sole: ti basterà scegliere un’immagine per sapere che cosa ti serve veramente dalla vita in questo momento!

Certo, il sole gioca una parte importante nelle nostre vite (poco importa cosa dicano tutti i “dormiglioni” e cioè coloro che hanno un metabolismo “notturno“).

Se nell’antichità il sole era usato come orologio ed anche come vero e proprio indicatore della vita comune (ci si alzava con lui e si andava a dormire… sempre con lui), oggi possiamo usare questo astro per i nostri scopi.

Quali sono? Ma semplicemente capire dove stiamo andando con la nostra vita!

Per fare il nostro test, oggi, ti basterà semplicemente scegliere un’immagine: chissà dove ti porterà?

Test del sole: di cosa hai davvero bisogno nella tua vita? Scopriamolo subito

Il sole può aiutarci a capire più chiaramente che cosa abbiamo davanti (e non è una battuta: dopotutto è letteralmente un astro gigante che brucia a qualche miliardo di chilometri da noi e illumina comunque le nostre giornate).

Perché non “usarlo” nel nostro test di oggi?

Ti basterà solo guardare l’immagine qui sopra e cercare di capire quale, tra le sei tipologie di “sole” proposto, è il tuo preferito.

Prenditi tutto il tempo che vuoi per decidere qual è la foto che ti attira di più e non preoccuparti se ti ci vuole tanto tempo.

Basta che, alla fine, tu sia sicuro del risultato che hai scelto!

Hai scelto il tuo sole “preferito? Bene, scopriamo subito qual è il responso!

Immagine numero uno : hai scelto la prima immagine, dove una ragazza tiene in alto le mani formando un cuore e guardando direttamente il sole.

In questo momento, quindi, hai bisogno di emotività , inutile nasconderlo!

Sei una persona che ha un ottimo rapporto con sé stessa e con gli altri e che non si spaventa del futuro. Ultimamente, però, è come se ti sentissi “ solo “, circondato da persone a cui vuoi bene ma che non ti fanno battere il cuore.

Insomma: hai bisogno di una rinfrescata e di provare emozioni forti !

Forse si tratta di qualche situazione sentimentale da chiarire o semplicemente del percorso che sta prendendo la tua vita. In ogni caso, se continui a cercare la risposta, prima o poi riuscirai a liberarti di tutti questi dubbi !

Non è un caso che tu abbia scelto questa immagine dopo tutti questi mesi di restrizioni! Il sole, in questo caso, simboleggia il tuo punto di vista mentre la persona è una proiezione di quello che vorresti essere te in questo momento.

Hai certamente bisogno di isolarti anche dagli altri (e non di andare in montagna se non vuoi!) e prenderti qualche momento per te stesso!

LEGGI ANCHE –> Scegli l’onda del mare che ti piace di più e scopri che cosa rivela sulla tua crescita interiore

Immagine numero quattro : noi ti abbiamo chiesto di scegliere un sole e tu… hai scelto il sole e basta!

Se hai fatto questa scelta, in questo momento, hai bisogno di parlare sinceramente (e chiaramente) con te stesso !

Sei una persona che sta passando un momento difficile o quantomeno complicato : senti di non conoscerti più bene come una volta e non trovi più gioia in quello che fai.

Forse è il momento di “ illuminare ” per bene la tua vita e vedere se ti trovi su un sentiero che non ti piace : tranquillo, però. Sai di poter cambiare tutto quando vuoi!

Vorresti avere delle opportunità che, adesso, ti sembrano ancora distanti o negate: il solo fatto di riconoscere il tuo bisogno , però, può aiutarti a cambiare tutto!

Quello di cui hai bisogno davvero, infatti, è il coraggio di prendere una decisione nuova e diversa dalle solite. Che ne dici di provare a fare il “ grande passo “?

Lo hai scelto, principalmente perché in questo momento stai attraversando una fase di rinascita e sei positivo ed ottimista.

In questo momento, quindi, hai bisogno di trovare la tua nuova dimensione: forse è una nuova casa od una nuova città, oppure anche semplicemente un nuovo bar dove fermarti a riflettere da solo.

L’importante, in ogni caso, è che tu riesca a trovare nuovamente un tuo spazio: fai una passeggiata, trova un parco che ti piaccia, cambia qualcosa della tua routine.

Stai attraversando un periodo delicato di rinascita e cambiamenti: è il momento perfetto per crearti il tuo spazio (azzurro e libero come in foto) personale!