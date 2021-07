Il sole estivo acceca le tue giornate? Riparati con il glam, e gli occhiali a mascherina più trendy del 2021!

Se il caldo della città di fa scappare verso il mare o il lago ma il sole ti insegue accecando le tue giornate, questa è la guida di stile creata proprio per te! Ecco gli occhiali da sole più trendy per l’estate 2021!

È arrivato quel momento dell’anno in cui ci si lamenta da quando apriamo gli occhi a quando ci mettiamo a dormire del caldo atroce, dell’afa, dell’umidità percepita e della voglia che arrivi l’autunno.

Non è ancora il momento di andare in ferie o in vacanza, ma le giornate libere si stanno avvicinando, il che fa sembrare gli ultimi giorni lavorativi ancora più stancanti. Se consideriamo poi il caldo afoso che accompagna le nostre ore, il lavoro diventa quasi una tortura.

E sotto il punto di vista dello stile? A causa del caldo gli outfit sono diventati inesorabilmente semplici, piatti e senza brio. Perché le parole chiavi per vestirsi in questo mood sono: praticità e freschezza.

Però, possiamo ovviare a quest’ondata di “perdita di stile” portata dal caldo afoso estivo in un modo ben preciso, con gli accessori. Ma non con gli accessori in generale, ma con gli occhiali da sole!

Saranno proprio questi i protagonista della guida di stile di oggi: gli occhiali da sole.

Vedremo il modello più trendy per l’estate, quello più amato e utilizzato dalle influencer che proprio non potrà ne dovrà mancare nella vostra borsetta.

E allora iniziamo con questa guida di stile all’insegna del caldo estivo e delle tendenze: ecco a voi gli occhiali da sole a mascherina!

Occhiali da sole a mascherina: ecco come indossare e scegliere il modello di occhiale più trendy dell’estate 2021!

Sappiamo bene quanto sia importante, oramai, nel mondo della moda l’utilizzo dei capi più IN del momento da parte delle ben note figure delle influencer. Gli occhiali da sole, quindi, non sono da meno.

Il modello che più si nota sui volti delle influencer più famose è quello a mascherina, ossia un modello di occhiale leggermente rettangolare, o addirittura leggermente più alto verso le estremità, che abbia la stecca molto larga, in cui è possibile trovare il logo del brand dell’occhiale in questione stampato, scritto o inciso in caratteri cubitali. Personaggi famosi come Chiara Ferragni e Leonie Hanne, per esempio, postano su loro feed di Instagram foto che le ritraggono indossando proprio degli occhiali da sole a mascherina!

Come modello, oltre che a essere di super tendenza, è particolarmente versatile: si adatta a tutti i tipi di visi. Inoltre, grazie a questa forma rettangolare, è possibile utilizzare gli occhiali da sole anche quando si indossa la mascherina (tipico esempio di come la moda e l’attualità vanno di pari passo e non possono prescindere l’una dall’altra). Con un altro modello, respirando dentro la mascherina, si appannerebbero completamente gli occhiali.

Nello specifico, quali sono i marchi da prediligere in fatto di occhiali da sole a mascherina?

Quasi tutti i brand hanno creato almeno un modello di occhiale con queste caratteristiche, ma due brand in particolare hanno fatto di questo modello la colonna portante di tutta la loro collezione estiva. Quali sono questi brand?

Chiara Ferragni Collection: il brand italiano creato dalla famosa influencer, nota imprenditrice digitale, mamma, modella e tante altre cose, ha creato due modelli di occhiali a mascherina da non potersi far sfuggire. Uno è quello più classico, composto da una forma prettamente rettangolare e stecca larga. L’altro, con una forma più “Cat Eye”, è leggermente rialzato sulle estremità, dando una forma allo sguardo allungato. La cosa divertente è che questi occhiali da sole esistono in colorazioni estive, come il rosa, il verde fluo o l’argento. Prezzo del modello mascherina “Cool Eye”? €139,00.

il brand italiano creato dalla famosa influencer, nota imprenditrice digitale, mamma, modella e tante altre cose, ha creato due modelli di occhiali a mascherina da non potersi far sfuggire. Uno è quello più classico, composto da una forma prettamente rettangolare e stecca larga. L’altro, con una forma più “Cat Eye”, è leggermente rialzato sulle estremità, dando una forma allo sguardo allungato. La cosa divertente è che questi occhiali da sole esistono in colorazioni estive, come il rosa, il verde fluo o l’argento. Prezzo del modello mascherina “Cool Eye”? €139,00. Versace: questo è il brand che in fatto di occhiali da sole a mascherina è il padre fondatore. Il modello da non potersi far sfuggire assolutamente è il “Medusa Biggie”, ossia un modello di occhiale nero, con forma rettangolare e i lati smussati a forma di “esagono”. La stecca laterale è larga e vi troviamo il tipico logo di Versace, ossia la moneta con incisa una medusa. Prezzo di quest’occhiale iconico? €240,00.

Questa era una piccola selezione dei modelli di occhiale da sole più trendy della stagione estiva 2021, ma esistono moltissimi modelli, tutti molto stilosi e validi, con diversi tagli di prezzi.

Perché noi che siamo delle amanti della moda studiamo i trend, li valutiamo, e poi decidiamo cosa e quando acquistare, senza arrivare a spendere necessariamente un patrimonio per essere di tendenza!

Emanuela Cappelli