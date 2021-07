Conosci già la moringa? Oggi ti mostreremo come usare questo ingrediente speciale in cucina per rendere i tuoi piatti belli e super nutrienti.

La moringa è un super cibo che si sta facendo sempre più strada anche nella nostra cucina.

Si tratta di una pianta ricca di proprietà benefiche e dal colore verde brillante.

Ottima sotto forma di tisana può essere usata in cucina in mille modi diversi.

Nel kefir dona un sapore meno acidulo alla nota bevanda fermentata e spolverizzata su un cappuccino offre la possibilità di ottenere disegni sempre diversi. Ma non finisce, qui, perché questo alimento prezioso si presta a diverse preparazioni, una più buona dell’altra.

Come usare la moringa in cucina per dei piatti più buoni e più belli: l’ingrediente che farà la differenza

Prima di scoprire come impiegare la moringa in cucina, può essere utile scoprire alcune delle sue proprietà più importanti, che si possono riassumere così:

È ricca di ferro

Aiuta a smaltire i metalli pesanti che si accumulano nell’organismo

Allevia la stanchezza fisica e mentale

Contrasta i radicali liberi

Ha un effetto detox importante sull’organismo

Dona vigore ai muscoli

Fa bene ai denti

Aiuta i tessuti a cicatrizzarsi più in fretta

È amica dell’intestino

Giova a pelle e capelli

È ricca di vitamine e minerali

Dona energia

Aiuta a controllare il livello di zuccheri nel sangue

Fa bene alle ossa

Contrasta lo stress

Appurato che assumerla non può fare che bene, scopriamo come usarla in cucina.

Oltre a colorare yogurt e kefir, la moringa si presta bene su arrosti o secondi di altro tipo (anche di tipo vegetale). La sua polvere risulta ottima su patate e verdure e si presta in modo ottimale per dar vita ad un buon pesto da usare per la pasta.

Restando su salato può essere usata per insaporire leggermente pani e focacce.

Ovviamente, la moringa è anche ottima anche per colorare i dolci, diventando perfetta per una cheesecake o per un dolce al cucchiaio da colorare. Inoltre si rende utile per donare un effetto brillante a zuppe e vellutate.

Perfetta per insaporire biscotti e torte può dar vita anche a creme delicate e da gustare sia da sole che all’interno di dolci integrali.

In cucina rappresenta quindi un ingrediente versatile che volendo può essere usato come spezia anche sulle insalate e che per questo vale davvero la pena provare al fine di rendere la propria cucina più sana e colorata che mai.