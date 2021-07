Scopri se il mese di Luglio sarà ricco d’amore o se ti toccherà ancora aspettare. La risposta delle stelle per te.

Con l’arrivo di Luglio la voglia di vivere a pieno il periodo estivo sembra essersi accesa per tutti. Tra alti e bassi, tutti i segni avranno infatti modo di fare esperienze nuove ed in grado di offrirgli qualcosa di importante. Ma come sarà, l’amore? Luglio, da questo punto di vista sembrerà partire in sordina quasi per tutti, rivelandosi in grado di fare promesse e di mantenerle solo dopo la prima decade.

Dopo aver visto il mese in generale, scopriamo quindi come sarà questo mese in base al proprio segno zodiacale. Un modo per capire cosa ci aspetta e per cosa si dovrà attendere ancora un po’.

Come sarà l’amore nel mese di Luglio? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Un mese fatto di equilibri da raggiungere

Luglio si aprirà in modo altalenante per quanto riguarda l’amore. Nei primi giorni avvertirai un sentimento di noia che ti farà sentire quasi frustrata ma che fortunatamente durerà molto poco. Già dalla seconda settimana inizierai infatti a sentirti più viva e pronta a fare faville. Se sei in coppia dovrai attendere che anche il tuo lui si allinei con te e tutto per un gioco di equilibri a volte difficile da sostenere ma che preso il mood risulterà funzionale.

Se invece sei in cerca del grande amore, forse dovrai attendere ancora un po’. Ciò non esclude la possibilità di fare conoscenze particolari alcune delle quali potrebbero rivelarsi via via sempre più importanti.

Toro – Un mese in cui credere nell’amore

Questo Luglio si aprirà in modo un po’ strano portandoti a provare una certa sfiducia nei confronti dell’amore. Con un cambio di ottica e tanto impegno potrai però ripristinare le cose e riacquistare l’energia che ti serve per vivere al meglio il sentimento. Se sei in coppia dovresti cercare di trovare nuovi modi per trascorrere il tempo e per dare più vita al rapporto a due. Se sei ancora single, fare nuovi incontri, uscire e più semplicemente vivere sarà ciò che ti aiuterà a vivere almeno la seconda metà del mese in modo più piacevole e volto ai sentimenti. Ciò che conta è non perdere mai il tuo romanticismo.

Gemelli – Un mese tranquillamente piacevole

Luglio non porterà grossi stravolgimenti in campo sentimentale ma ti darà modo di fare esperienze tutto sommato positive. Se sei impegnata, avrai modo di vivere il rapporto a due positivamente e tutto sentendoti più positiva che mai. Se sei single, farai incontri che potrebbero rivelarsi importanti. E questa tacita promessa, unita alla tua voglia di novità, ti aiuterà a vivere il mese in modo piacevole e positivo. E tutto per un’estate che scorrerà in modo sereno anche in assenza di grandi cambiamenti.

