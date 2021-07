Elettra Lamborghini dopo l’Isola dei Famosi ammette: “Non mi ha aiutato”

Elettra Lamborghini è stata come un pesce fuor d’acqua all’Isola dei Famosi? Lei dopo il reality svela cos’è successo dietro le quinte.

Elettra Lamborghini è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza che l’ha vista indossare per la prima volta i panni di opinionista e che ha creato non pochi malcontenti tra il pubblico del piccolo schermo. I telespettatori, infatti, amano da sempre la cantante di Musica e il resto scompare e si aspettavano grandi cose da lei in questo inedito ruolo, vista la sua innata simpatia, ma Elettra è apparsa piuttosto spenta.

Intervistata da Super Guida Tv, la cantante ha precisato che non si è mai sentita come un pesce fuor d’acqua durante il corso di questi mesi, ma sicuramente entrare in un secondo momento e reduce dal periodo di quarantena a causa del covid non ha sicuramente aiutato.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sottotono? Lei: “Non stavo bene”

Elettra Lamborghini ha rivelato che probabilmente è apparsa piuttosto giù di corda agli occhi del pubblico del piccolo schermo perché non solo usciva dal suo periodo di riabilitazione dopo aver contratto il virus che da un anno a questa parte ha drasticamente cambiato le nostre vite, ma anche perché poco prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi ha subito un grave lutto.

“Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua” ha precisato la Lamborghini durante il corso dell’intervista. “Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico” ha spiegato per la prima volta dopo la fine del reality show che ha segnato il suo debutto come opinionista del piccolo schermo degli italiani. “Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento” ha poi concluso, rivelando cosa c’era dentro di lei quando commentava le avventure dei naufraghi in Honduras. “E’ stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato“ ha chiarito.

Nonostante tutto, dunque, Elettra si sente pienamente soddisfatta di questa nuova esperienza, ma la rivedremo di nuovo il prossimo anno al fianco di Ilary Blasi? Lei non ha dato una risposta definitiva, ma ha rivelato che preferirebbe dedicarsi maggiormente alla musica, il suo amore, più che al mondo della televisione: “Preferirei aspettare” ha ammesso. “L’esperienza televisiva mi ha fatto capire che ho tanta voglia di dedicarmi alla musica“ ha poi concluso.

Wow #PISTOLERO É giá disco d oro!!!😭📀😭📀😭 grazieeee a tuttiiii🙏🏽vi amooooo❤️ My single Pistolero is already GOLD 😭❤️📀Gracias de corazon mi sencillo ya esta certificado oro 📀🥺❤️ pic.twitter.com/YIhMWCPkzN — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 28, 2021

Elettra Lamborghini dopo l’Isola dei Famosi sembrerebbe avere le idee chiare: la cantante è pronta a concentrarsi sulla sua musica, mettendo un po’ da parte il mondo dello spettacolo e meno che non riesca a trovare il modo per conciliare questi due aspetti della sua carriera.