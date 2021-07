Conoscere la nonna del tuo fidanzato ti mette paura? Il ritratto della dolce nonnina che sferruzza e sforna dolci non si applica alla nonna del tuo partner? Scopriamo insieme quali sono le “mosse giuste” per conquistarla.

Aah, le nonne.

Chi non vorrebbe conoscere una nuova dolce e simpatica nonnina, che di certo non ha altri piani se non quelli di preparare dolci, ricamare a maglia e sorridere amorevolmente?

Tutto ok, certo, quando si parla delle nostre nonne: ma cosa succede quando parliamo di quelle degli altri?

Le nonne, infatti, non sono sempre delle zollette di zucchero, soprattutto quando si tratta di conoscere la fidanzata od il fidanzato del proprio adorato nipotino.

Che si tratti di una nonna-angelo oppure di una nonna-meno-angelo, ecco cosa dovresti fare quando incontri per la prima volta quella del tuo compagno!

Conoscere la nonna del fidanzato: ecco cosa fare al primo incontro (ed anche cosa non fare)

Il tuo fidanzato te l’ha finalmente chiesto e no, non parliamo assolutamente della proposta di matrimonio.

Ti vuole presentare in famiglia e ha deciso di portarti anche da una delle persone a cui tiene di più: sua nonna!

Conoscere la nonna del tuo fidanzato può essere abbastanza spaventoso: non solo perché le nonne possono essere terribili (ecco, lo abbiamo detto) ma anche perché si tratta di un momento estremamente delicato!

Il tuo fidanzato, ovviamente, adora la sua nonna e sarà di certo ricambiato: come farai, tu, a fare una buona impressione?

Abbiamo pensato di stilare una serie di punti in modo da aiutarti a “navigare” in queste acque.

Partiamo dai primi approcci; ecco cosa devi fare ma soprattutto cosa non devi fare!

vietato presentarsi in ritardo : ok, ok, lo sappiamo. C’è il traffico, i mezzi che non passano o semplicemente la casualità che possono mettersi in mezzo.

Quando vai a conoscere la famiglia del tuo partner e, specialmente, sua nonna è assolutamente vietato arrivare in ritardo .

Poco importa che il tuo partner sia in ritardo esattamente quanto te e che non ti abbia “ spinta ” a muoverti prima : fate in modo di essere in perfetto orario!

presentarsi a mani vuote: alle nonne piace cucinare (più o meno), questo è vero. Questo non vuol dire, però, che se andate a pranzo o a cena dalla sua nonna, voi dobbiate presentarvi a mani vuote e semplicemente con un grande appetito!

Portate qualcosa, qualsiasi cosa: una bottiglia di vino o di liquore, un vassoio di pasticcini o anche solo un semplice pensierino.

Pensaci bene: già è poco carino che la nonna del tuo partner abbia cucinato per una persona che ancora non conosce. Presentarsi a mani vuote è ancora peggio! Scegli insieme al tuo fidanzato qualcosa da portare (tanto anche per lui sarà una prima volta: dalla nonna, infatti, generalmente si va per riempirsi di cibo!).

rifiutare il cibo: ora, qui entra in gioco anche il vostro partner (ovviamente. A dire il vero dovrebbe essere entrato in gioco prima, ma diciamo che qui è veramente fondamentale).

Se avete delle restrizioni alimentari di qualsiasi tipo (siete vegetariane o c’è un cibo che proprio non potete mangiare), sta al vostro partner renderlo noto prima dell’appuntamento.

Perché, purtroppo, una delle altre grandi regole della buona educazione vogliono che non si rifiuti niente a tavola, soprattutto la prima volta!

Ma allora che cosa posso fare a pranzo dalla nonna del mio compagno?

Anche se fino ad ora abbiamo parlato solo di divieti, qualcosa da fare c’è, ovviamente!

Ecco la nostra lista di must have quando conosci la nonna del tuo fidanzato: