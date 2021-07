Anticipazioni Beautiful, la verità sulla malattia di Sally cambia tutto

By

Tutte le anticipazioni sulle puntate di questa settimana di Beautiful: ecco cosa succederà dal 4 al 10 luglio nella soap opera più longeva.

Dopo l’incresciosa situazione che ha avuto come protagonisti Brooke e Bill (il cui bacio è stato immortalato da un video di Shauna e mostrato pubblicamenten a tutti), Steffy e Katie si confrontano sul senso di reciprocità in amore.

Nel frattempo Brooke tenta disperatamente di mettersi in contatto con Ridge, che non risponde ai suoi messaggi. Donna cerca di tranquillizzarla: è sempre tornata con Ridge anche dopo le peggiori bufere e il loro amore supererà anche questa prova. Intanto Eric discute con Quinn: non gli è piaciuto il modo di procedere della moglie, la sua intromissione nella vita del figlio e della nuora.

Quinn, rimproverata da Eric per essersi intromessa nella vita di Ridge e Brooke, si difende e continua ad accusare quest’ultima, con un carico di rabbia che ha covato negli anni. Ridge si è rifugiato da Shauna e a casa di lei si sente finalmente “un uomo tranquillo”. Donna cerca di convincere Katie a perdonare Bill e Brooke. Ma non è finita qui.

Ecco cos’altro succederà in Beautiful questa settimana: anticipazioni

Brooke, disperata perché Ridge non le risponde al telefono, riceve la visita di Bill, che si trova là per consolarla, ma lei non vuole perché teme altre chiacchiere. Tra Ridge e Shauna, a Las Vegas, cresce la voglia di stare insieme: i due si baciano.

Brooke cerca di sapere da Eric dove si trova Ridge e incolpa Quinn di aver distrutto il suo matrimonio. Ridge intanto è a Las Vegas con Shauna che, pur amandolo, lo invita a tornare da Brooke.

Ridge è volato a Las Vegas per stare con Shauna e così Brooke, furiosa, si fa dire dal pilota dove sono e gli ordina di riportarlo indietro. Quinn, invece, non le dice nulla per proteggere l’amica.

Mentre le vicende di Brooke e Ridge vanno avanti, Flo inizia a nutrire dei sospetti sulla dottoressa Escobar e sulla malattia di Sally e chiede a Wyatt di mandarla via di casa. Sally cerca di convincere la sua amica a continuare la farsa sulla sua malattia.

Flo dice a Wyatt che è giunto il momento che Sally vada a stare da un’altra parte. Lei sostiene di essere preoccupata perché Sally dovrebbe essere seguita meglio e avere cure specifiche, ma è anche molto infastidita dal fatto che Sally abbia provato a baciare Wyatt. In realtà è ormai chiaro che Sally non sta morendo e che ha architettato tutta la storia della malattia in accordo con la dottoressa Escobar per riconquistare Wyatt.