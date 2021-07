Perché accendere i fornelli se fa caldo, quando possiamo preparare un ottimo contorno anche senza cuocere nulla, come queste zucchine marinate sono un portento

Se siete alla ricerca di un contorno facile ma di sicuro effetto, le zucchine marinate senza nessuna cottura sono quello che fa per voi. Potete scordarvi i fornelli e il calore: per questo sono un perfetto contorno estivo per piatti a base di carne o di pesce.

Il segreto per questa ricetta sta nel limone e nella pazienza, come vi spiegheremo nella ricetta. Due ingredienti che mescolati insieme funzionano alla grande.

Zucchine marinate senza nessuna cottura, quale varietà scegliere?

Quali zucchine scegliere per questa ricetta? Le migliori sono quelle scure perché hanno la polpa più compatta e risaltano meglio anche nella marinatura.

Ingredienti:

4 zucchine medie

2 limoni

1 spicchio di aglio

foglie di menta q.b.

origano q.b.

peperoncino fresco q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione:

Cominciate lavando le zucchine e togliendo le estremità. Poi le dovete affettare sottilmente, con una mandolina oppure se siete molti abili con un coltellino ben affilato.

Mettete tutto in una ciotola capiente e poi spremete il succo dei limoni, filtrandolo per eliminare semi ed impurità. Versatelo tutto sulle zucchine che praticamente saranno del tutto ricoperte dal liquido.

A quel punto dovete aggiungere lo spicchio di aglio tritato finemente ed un pezzetto di peperoncino, secondo i vostri gusti. Comincerà così la ‘cottura’ delle zucchine grazie all’agro del limone che dovrà essere lasciato libero di lavorare.

Per questo tenetele in frigorifero per almeno 9-10 ore, semplicemente coperte da pellicola trasparente. Ecco perché l’ideale è prepararle la sera per il pranzo del giorno dopo, oppure la mattina per la cena, se non aprite poi troppe volte il frigo.

Dopo il periodo della marinatura, scolate le fettine di zucchine e passate al condimento finale. In una ciotola mescolate abbondante olio extravergine d’oliva, origano, foglie di menta spezzettata con le mani e sale fino.

Con questo condite le zucchine, lasciandole insaporire. Potete servirle subito, mentre in frigorifero possono durare al massimo per 36 ore.