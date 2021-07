Scoppia l’amore tra tronisti di Uomini e Donne: la passione esplode in vacanza

Uomini e Donne continua a far scoppiare scintille anche quando è in pausa! Loro due sono stati beccati insieme dopo il programma.

Uomini e Donne continua a far nascere l’amore tra i suoi protagonisti anche quando è in pausa e non va regolarmente in onda tutti i giorni. Due protagonisti del Trono Over, che avevano scelto di non frequentarsi più durante il corso del programma, in quanto lui non era preso quanto lei, che era invece completamente cotta, hanno riscoperto l’amore nella vita reale e nonostante durante il loro percorso non fosse stato tutto rose e fiori, hanno deciso di darsi una nuova, l’ennesima, chance.

Di chi stiamo parlando? Di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone! Lei, come accennato, durante il corso della trasmissione ha pianto numerose volte per lui, che proprio non riusciva a sbloccarsi nei suoi confronti. Tant’è che aveva provato a frequentare qualche altro uomo pur di dimenticarlo, ma non era servito a niente. Ora però i due sembrerebbero essersi avvicinati di nuovo. A rivelare la notizia sono i diretti interessati attraverso i loro profili social, pubblicando una serie di scatti che li immortalano felici più che mai.

Elisabetta e Luca dopo Uomini e Donne sembrerebbero aver trovato il giusto compromesso per poter stare insieme, ma vediamo insieme che cos’è successo dopo l’esperienza al Trono Over.

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone insieme dopo Uomini e Donne: le foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

Il tutto è partito da una Instagram stories di Elisabetta di Uomini e Donne. La dama del parterre femminile del Trono Over ha pubblicato uno scatto che la ritrae accanto a Luca Cenerelli accompagnando il tutto ad una scritta che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione, facendo intuire che i due siano ormai diventati una coppia vera e propria tanto da venire allo scoperto e rivelarlo pubblicamente agli utenti della rete.

“Quando finalmente arriva il sole” ha scritto lei, mentre nella foto che ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori è intenta a dare un tenero bacio a Luca. Anche quest’ultimo ha ricambiato il gesto, nonostante in studio sembrasse essere leggermente più riservato di lei, pubblicando a sua volta un’altra foto dove è sempre in compagnia di lei. “Si parte!” ha esclamato, facendo intuire che lui e la dama del parterre di canale 5 sono pronti a partire insieme per le vacanze estive.

Elisabetta e Luca dopo Uomini e Donne sembrerebbero aver trovato un certo equilibrio che in studio, e anche al di fuori, non erano riusciti a trovare. Sicuramente, qualora la loro storia dovesse proseguire, non li vedremo più popolare il parterre. Anche se non si esclude che Maria De Filippi non scelga di invitarli per dare loro l’opportunità di raccontare al grande pubblico, che li ha seguiti durante il corso di questi mesi, cos’è successo non appena la telecamera si è spenta.