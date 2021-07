Tina Cipollari senza trucco e in costume: irriconoscibile – Foto

Tina Cipollari dopo la fine di Uomini e Donne si è mostrata senza trucco e senza inganno su Instagram: l’avresti mai riconosciuta?

Tina Cipollari è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. L’opinionista del Trono Classico e Trono Over non smette di far parlare di sé nonostante il programma sia in standby per la consueta pausa estiva, ma niente paura perché a settembre ritornerà sul piccolo schermo degli italiani come di consueto. Sui suoi profili social, dov’è attivissima ultimamente, l’acerrima nemica di Gemma Galgani ha deciso di mostrarsi senza trucco e senza filtri, pubblicando una serie di video, di cui trovate le foto in fondo a questo articolo, dove mostra la sua bellezza al naturale.

Tina Cipollari dopo Uomini e Donne ha deciso di godersi qualche giorno di relax, ma senza abbandonare i suoi fedeli sostenitori che l’hanno ammirata, altri invece un po’ meno, anche al naturale.

Uomini e Donne, Tina Cipollari si mostra senza trucco: la foto in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

L’opinionista di Maria De Filippi, dopo la fine della messa in onda di Uomini e Donne, ha deciso di concedersi qualche giorno di pausa in crociera, dove ha scelto di portare con sé, seppur in maniera virtuale, i suoi fedeli sostenitori, mostrandosi senza trucco. A primo impatto, però, alcuni utenti della rete, molto probabilmente abitati a vederla sul piccolo schermo degli italiani indossare i vestiti da vamp che l’hanno resa famosa, hanno stentato a riconoscerla.

LEGGI ANCHE –> Scoppia l’amore tra tronisti di Uomini e Donne: la passione esplode in vacanza

LEGGI ANCHE –> Ex tronista di Uomini e Donne gay? Il pupillo di Maria De Filippi vuota il sacco

Tina però appare più bella che mai anche senza troppo fronzoli, così al naturale come il pubblico non è abituato a vederla. In quanto sfoggia un’acconciatura piuttosto semplice ed un costume tipicamente estivo, ma in questione versione più naturale, e forse più vera rispetto a quella a cui i telespettatori sono stati abituati durante il corso di questi anni, ha sicuramente il suo perché.

Tant’è che gli utenti della rete l’hanno apprezzata e dopo qualche momento di esitazione non hanno potuto fare a meno di elogiare il gesto dell’opinionista dove in un social dove la finta perfezione regna sovrana, ha scelto di mostrarsi al naturale. Senza l’utilizzo di nessun filtro o inganno, ma semplicemente se stessa pronta a godersi qualche giorno di meritato relax dopo una stagione televisiva che seppur con qualche difficoltà è riuscita a portare a termine con successo.

Tina Cipollari a settembre sarà di nuovo a Uomini e Donne, pronta a reclamare il suo ruolo di opinionista dopo che diverse indiscrezioni indicavano una certa volontà di voler abbandonare lo show che le ha permesso di trovare la fama.