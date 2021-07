Perdere un chilo a settimana e tornare in forma in un mese si può: ecco come fare

Perdere un chilo a settimana e tornare in forma in un mese, in tempo in tempo per la prova costume, si può: ecco come fare.

La prova costume è ormai alle porte e ancora non sei riuscita a smaltire quei chiletti di troppo che proprio non ne vogliono sapere di andare giù. Sappi che non tutto è perduto e se ti impegnerai in un mese potrai perdere fino a 4 chili.

Non dimenticare però che prima di intraprendere qualsiasi dieta è opportuno consultare il tuo medico di fiducia e non sottoporsi al fai da te ma seguire sempre i consigli del nutrizionista. Detto ciò, potrai smaltire con alcuni suggerimenti fino a un chilo a settimana e tornare in forma in un mese.

In una dieta sana non bisogna perdere peso troppo velocemente altrimenti poi si rischia di riprenderlo tutto e con gli interessi. L’ideale è di perdere un chilo a settimana al massimo che tradotto significa bruciare 7mila calorie in 7 giorni. Scopriamo come perdere un chilo alla settimana. Ecco come fare.

Ecco come perdere un chilo a settimana e tornare in forma in un mese

Quando decidiamo di perdere peso anche il rapporto tra massa grassa e massa magra va inevitabilmente a cambiare e questo non dovrà accadere troppo in fretta. Una dieta sana infatti prevede di perdere al massimo un chilo alla settimana.

I dimagrimenti lampo infatti non sono il più delle volte duraturi e nemmeno consigliati dal punto di vista della salute. Dunque meglio poco ma bene che troppo e male. Fissarci l’obiettivo di perdere un chilo alla settimana significa bruciare all’incirca 1000 calorie al giorno.

Questo lo possiamo fare attraverso vari sistemi: non introducendo alcuni cibi e sostanze ipercaloriche e praticando dell’attività fisica che ci permette di bruciare calorie. Perdere un chilo alla settimana ci permetterà di essere motivate e di vedere i risultati in tempi relativamente brevi. Scopriamo allora come fare per perdere fino a un chilo a settimana e tornare in forma in un mese.

1) Mangiare bene. Oltre a mangiare meno occorre farlo meglio, ciò significa variare il più possibile il menù scegliendo sempre alimenti di stagione, evitare i grassi cosiddetti cattivi che provengono da cibi confezionati, fritti e salse di vario genere.

2) Togliere la bilancia. Meglio utilizzare il metro e valutare i centimetri persi. Se ti basi sulla bilancia finirai per deprimerti perché il peso incide sull’acqua che hai nel tuo corpo.

3) Bere. Almeno un litro e mezzo al giorno. Qui trovi i trucchi per farlo se non ci riesci. Ricorda inoltre, che non occorre nemmeno abusare dell’acqua ma è importante bere la giusta quantità in base al proprio organismo per mantenersi idratati.

4) Sapere quante calorie apporta un alimento. Conoscere il valore nutrizionale di ciò che mangiamo ci rende più consapevoli e ci aiuta a fare scelte migliori a tavola. Se sappiamo che un cibo apporta tante calorie e il nostro obiettivo è perdere peso potremo evitarlo.

5) Snack sì, ma solo quelli ipocalorici. Mangiare poco e spesso è uno dei segreti per mantenere attivo il metabolismo. Fare spuntini durante la giornata diventa allora fondamentale ma dovranno essere rigorosamente light e piccoli. Questo ci consentirà di non arrivare a pranzo e cena super affamate. Meglio scegliere inoltre prodotti freschi e salutari come frutta o yogurt. Qui trovi spuntini da meno di 100 calorie ciascuno.

6) Mangiare lentamente. Sembra banale ma mangiare piano e masticare bene ci permette di incamerare meno cibo e di conseguenza meno calorie. Infatti il nostro cervello avrà tutto il tempo necessario per avvertire il senso di sazietà, cosa che se mangiamo velocemente avvertiremo molto dopo.

7) Occhio alle bevande alcoliche. Un bicchiere di vino è concesso ma se iniziamo a fare aperitivi tutte le sere o ci concediamo bibite gassate e zuccherate ecco che avremo vanificato tutti gli sforzi.

8) Fare attività fisica. Manco a dirlo. La perdita di peso passa anche e soprattutto dallo sport. Fare solo una dieta senza abbinare l’attività fisica renderà tutto meno efficace. Il movimento infatti aiuta il metabolismo ad essere più attivo. Non serve fare chissà quanto, basta una mezz’ora al giorno per tenersi in forma. Camminare, correre, andare in bici. Qui trovi alcuni spunti.

9) Dormire. Infine, anche il riposo ha il suo peso. Almeno 8 ore di sonno al giorno sono consigliate per bruciare calorie. Scopri anche come dimagrire dormendo.