Scopri come sarà il mese di Luglio. La risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Oggi si entra ufficialmente nel mese di Luglio. Mese che per molti è sinonimo di vacanza o di bilanci di fine anno da fare prima di concedersi qualche giorno di puro relax.

Un mese che dopo quello di Giugno si preannuncia importante, sopratutto per chi ha a cuore la propria crescita personale e tutto ciò che la riguarda. Dopo aver visto cosa ci ha lasciato di prezioso il mese di Giugno, quindi, oggi scopriremo cosa hanno in serbo per noi i 31 giorni di Luglio.

Scopri come sarà il mese di Luglio in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Un mese da dedicare al tuo mondo personale

Il mese di Luglio porterà con se una leggerezza che ami e della quale hai bisogno. Al contempo si rivelerà un momento unico per riprendere in ballo situazioni che avevi lasciato in sospeso da un po’ di tempo e delle quali hai bisogno di occuparti. Si tratterà più di relazioni e di rapporti personali che una volta curati come meritano di consentiranno di sentirti ancor più leggera e pronta a vivere un’estate piacevole e ricca di sorprese. Un po’ più stanco sarà l’aspetto lavorativo che ti vedrà svogliata e con la mente già in vacanza. Chissà, però, che qualche sorpresa, proprio a fine mese non giunga a cambiare le cose.

Toro – Un mese da vivere con chi ami

Nel mese di Luglio sentirai più forte che mai il bisogno di passare del tempo di qualità sia con gli amici che con la famiglia. Un bisogno che ti piacerà soddisfare e che ti consentirà di vivere al meglio ogni singolo giorno. Sopratutto quando di mezzo ci sono rapporti che a causa di impegni vari eri stata costretta a mettere un po’ da parte. Il lavoro procederà lento e svogliato ma con qualche momento di sprint nel quale riuscirai a comprendere cosa desideri davvero e come fare per arrivarci. Prenderti del tempo per ragionarci nel modo giusto potrebbe rivelarsi quindi una scelta molto più saggia di quanto immagini.

Gemelli – Un mese in cui agire

A Luglio ti sentirai sorprendentemente energica e con tanta voglia di fare. Ciò ti spingerà a prendere decisioni importanti su vari fronti e a vivere al meglio anche i rapporti interpersonali. Ogni singolo giorno sarà come una sorpresa da vivere in modo sempre diverso. Cosa che gioverà al tuo umore facendoti sentire sempre più viva e pimpante. Anche il lavoro seguirà questa scia luminosa, ponendoti davanti a successi e cambiamenti che avrai voglia di intraprendere al fine di crescere e, ovviamente, di fare nuove esperienze. Il tutto per un mese che adorerai vivere e che al contempo ti insegnerà molto.

Cancro – Un mese ricco di alti e bassi

Nel mese di Luglio ti sentirai trascinata da onde contrarie e molto forti. Alcune ti faranno sentire pigra e svogliata, altre ti porranno davanti a giornate da vivere con tutta l’energia che possiedi. Si tratterà quindi di 31 giorni imprevedibili e nei quali dovrai restare sempre ben concentrata e pronta a cambiamenti di rotta bruschi e e improvvisi. Una realtà che si rifletterà anche nel lavoro dove però apparirai più decisa e pronta a tutto ciò che ti troverai davanti. Comprese alcune situazioni che potrebbero richiedere scelte importanti ed in grado di cambiarti la vita. Scelte per le quali ti sentirai stranamente sicura ed euforica.

Leone – Un mese solare

Luglio si rivelerà un mese che amerai sotto ogni punto di vista. Ti donerà infatti le luci dei riflettori che tanto ami e che da sempre necessiti di sentire sopra di te. Il tutto avverrà in modo così naturale da sorprenderti positivamente, spingendoti a rilassarti più di quanto pensi. Anche sul lavoro non mancheranno delle sorprese. E questo nonostante la possibilità di prendere le cose con più calma. Una scelta che prendi raramente ma che, complice l’aria di vacanza, sarai più propensa a fare.

Vergine – Un mese altalenante

È difficile definire come sarà il mese di Luglio. Le giornate, infatti, si susseguiranno alternandosi tra una modalità super carica di eventi ad una decisamente più rilassata. L’aspetto positivo sta nella tua voglia e capacità di metterti in gioco nonostante tutto.Cosa che raramente metti in campo ma che grazie ad una particolare sensazione di leggerezza saprai esprimere in modo unico e funzionale. Stessa cosa può dirsi del lavoro dove ti sentirai accolta e al contempo padrona di te. E tutto per risultati sicuramente positivi ed in grado di donarti una buona carica emotiva che sarà supportata anche dalla sicurezza nelle tue capacità.

Se sei curiosa di sapere come sarà il mese di Luglio per gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.