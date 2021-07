La Talpa, la notizia che tutti i fans aspettavano: l’annuncio ufficiale

La Talpa, dopo tanti rumors, arriva la notizia che tutti i fans del reality stavano aspettando: l’annuncio è ufficiale.

Ora è ufficiale: La Talpa tornerà in onda. Dopo tanti rumors e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale durante la presentazione del palinsesto Mediaset per la stagione 2021/2022. Pier Silvio Berlusconi, nell’annunciare tutte le novità per la prossima stagione televisiva, ha annunciato anche il ritorno de La Talpa, un reality che è sempre stato molto amato dal pubblico e che, il prossimo anno, tornerà finalmente in onda.

Probabilmente, per rivedere in onda La Talpa sarà necessario aspettare la seconda parte della stagione. A settembre, infatti, tornerà in onda il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini che andrà in onda il lunedì sera 3 puntate previste e 8 raddoppi e che potrebbe allungarsi ulteriormente in caso di successo.

Il ritorno de La Talpa ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico, ma chi potrebbe essere il conduttore? Quali vip potrebbero partecipare al reality?

Anticipazioni La Talpa: il ritorno in tv, il probabile conduttore e i concorrenti

La Talpa sarà uno dei reality di punta di Mediaset nel 2022. Finora, del reality, sono state realizzate tre edizioni condotte da Paola Perego con grandissimo successo. Con la conduttrice tornata sulla Rai, chi sarà la conduttrice o il conduttore del reality? Con Alessia Marcuzzi che ha deciso di lasciare Mediaset dopo 25 anni, il nome femminile abituato al reality è quello di Ilary Blasi che, dopo aver condotto le prime edizioni del Grande Fratello Vip, ha condotto l’Isola dei Famosi 2021 convincendo il pubblico.

Mediaset, quindi, si affierà ancora a lei o penserà ad un nome nuovo come quello di Elisa isoardi che, dopo l’esperienza come naufraga, potrebbe restare a Mediaset per tuffarsi in nuovi progetti professionali?

Per quanto riguarda i concorrenti, potrebbero accettare di partecipare vip abituate ad allenarsi essendo La talpa un reality in cui è necessario affrontare prove fisiche. Una delle donne del mondo dello spettacolo che il pubblico apprezzerebbe molto è sicuramente Justine Mattera, ma anche l’ex velina Shaila Gatta. La febbre perLa Talpa, dunque,è appena cominciata.