Passerai le tue vacanze all’estero e vuoi portare l’Italia con te? Fallo con la moda e i capi di Elisabetta Franchi!

Vi è mai capitato di partire per una vacanza o per un impegno di lavoro, andare all’estero e sentire immediatamente la mancanza del vostro Bel Paese? Da oggi questo non sarà più un problema! Porta con te l’Italia con i capi di Elisabetta Franchi!

Vivere la quotidianità di un Paese ci porta nell’arco del tempo a vedere tutte le cose negative.

Ci svegliamo la mattina e iniziamo ad innervosirci all’idea di dover passare una giornata nel traffico. Poi, mentre andiamo in ufficio, sembra che sul nostro cammino si piazzino solo lavori in corso, strade piene di buche e semafori rotti ( chi vive in una metropoli questo lo sa bene). E come se non bastasse, ancora in macchina, in quei pochi minuti prima di arrivare a lavoro e dare il via alla giornata, accendiamo la radio e sentiamo news su news di avvenimenti che invece che darci il buongiorno ci provocano solo una gastrite nervosa!

Questi sono attimi che accomunano tutti noi abitanti del mondo, poiché i problemi esistono un po’ da per tutto.

Però noi italiani ci distinguiamo per una cosa: appena mettiamo i piedi fuori casa, prendiamo un aereo e oltrepassiamo il confine dello “stivale” un magone ci assale.

Iniziamo a confrontare il paese che ci accoglie con l’Italia sotto qualunque aspetto: dal cibo, alla moda, alle infrastrutture, alla politica e su tanti altri fronti. Se quando stavamo in Italia vedevamo solo difetti, una volta varcata la soglia del bel paese diventiamo immediatamente orgogliosi della nostra Italia. Ci trasformiamo in delle perfette campagne pubblicitarie che sponsorizzano i luoghi nostrani come le sette meraviglie del mondo.

Perché, e questo è innegabile, l’Italia accoglie al suo interno una moltitudine di meraviglie ed eccellenze, che pochi altri paesi hanno.

Per non parlare di eccellenza sotto il punto di vista della moda: sul nostro territorio sono nati maestri di stile, i quali hanno fondato brand di lusso che a distanza di decenni tracciano ancora le vie e i trend da seguire.

Ed è proprio questo il nocciolo della nostra guida di stile, la moda italiana. Entrando nello specifico oggi parleremo di moda italiana a partire da un brand italiano conosciuto in tutto il mondo, creato, diretto e portato avanti con maestria e dedizione da una donna straordinaria. Stiamo parlando di Elisabetta Franchi.

Classe 1968, Elisabetta Franchi studia all’istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna, mentre impiega lavori saltuari. Tra i tanti anche quello di commessa, dove impara l’attenzione verso i dettagli e i bisogni dei clienti. Nel 1996 apre il primo atelier, nel 2006 acquista una ex ditta farmaceutica che diventerà la base della sua azienda e nel 2012 inizia a firmare le sue creazioni con il suo nome, Elisabetta Franchi.

Questo smette di essere il solo nome di una donna amante della moda, ma inizia a sancire in tutto il mondo eleganza, cura dei dettagli e eccellenza.

Abbiamo capito che Elisabetta Franchi è il brand italiano del momento, che non possiamo farci sfuggire. Ma sotto il punto di vista strettamente stilistico, quali sono i trend per la primavera estate 2021 secondo Elisabetta Franchi? Vediamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Elisabetta Franchi è il MUST-HAVE per l’estate 2021, anche in vacanza all’estero!

Se guardiamo le foto della sfilata della collezione primavera estate 2021 ci accorgiamo di alcuni caratteri predominanti:

il lilla : avevamo già parlato del lilla come colore moda della primavera 2021, ma Elisabetta Franchi ne fa di questo colore una delle colonne portanti della sua collezione. Lo usa per creare dei corset top con rouches, dei pantaloni a vita alti a campana, delle giacche, degli abiti. Insomma, il lilla è predominante per Elisabetta Franchi.

: avevamo già parlato del lilla come colore moda della primavera 2021, ma Elisabetta Franchi ne fa di questo colore una delle colonne portanti della sua collezione. Lo usa per creare dei corset top con rouches, dei pantaloni a vita alti a campana, delle giacche, degli abiti. Insomma, il lilla è predominante per Elisabetta Franchi. romanticismo : le modelle mostrano degli outfit creati per donne forti, indipendenti, che amano la moda, ma sempre con dei tratti romantici. Abbiamo già parlato delle rouches, ma non abbiamo parlato dei volant, delle paillettes e dei lustrini. La donna di Elisabetta Franchi è indipendenza e femminilità a 360°.

: le modelle mostrano degli outfit creati per donne forti, indipendenti, che amano la moda, ma sempre con dei tratti romantici. Abbiamo già parlato delle rouches, ma non abbiamo parlato dei volant, delle paillettes e dei lustrini. La donna di Elisabetta Franchi è indipendenza e femminilità a 360°. chic: anche per gli outfit più casual, Elisabetta Franchi opta per creazioni semplici, ma raffinate. Un crop top arricciato, un jeans a vita alta e un sandalo flat creano il perfetto look estivo casual chic.

Ulteriore informazione sul brand che non può sfuggirci? Elisabetta Franchi non utilizza pellicce vere, lana d’angora e piume d’oca. Le sue collezioni sono animal friendly!

Questo brand, essendo attento ai dettagli, ha anche dei costi leggermente superiori rispetto ai brand di media qualità. Ma cosa avviene a luglio? Arrivano i saldi! Quindi perché non approfittare di questo periodo di sconti per acquistare qualche capo di Elisabetta Franchi?

Qual è la conclusione della guida di stile di quest’oggi? Che la moda e la cura dei dettagli vanno sempre di pari passo, e che, a volte, non serve acquistare articoli online fatti arrivare chissà da dove, basta semplicemente guardarsi intorno, o meglio, nel nostro Bel Paese!

Emanuela Cappelli