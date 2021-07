Clamorosa rottura con Mediaset, Barbara D’Urso addio: ecco cosa c’è dietro

Barbara d’Urso e Mediaset sono ufficialmente ai ferri corti. La conduttrice partenopea è stata sostituita da Loro.

Barbara d’Urso è stata per anni una delle conduttrici di punta di Mediaset. Tant’è che era l’unica, insieme a Maria De Filippi che ancora regna sovrana, a condurre più programmi in contemporanea ed ad collezionare veri e propri ascolti record. Quel periodo però sembra essere arrivato al capolinea. Dopo una stagione deludente, come già mormorava nell’aria, Mediaset ha deciso di frenarla levandole ben due programmi su tre.

La bella conduttrice partenopea ha sempre smentito tale indiscrezioni, affermando che sarebbe tornata con tutti i suoi programmi come di consueto a settembre, ma purtroppo la realtà sembra essere ben lontana dalle sue aspettative. A confermarlo questa volta è Davide Maggio che sul suo portale conferma, purtroppo, che durante la domenica di canale 5 non c’è più spazio per Barbarella ed anche il suo Pomeriggio 5 non sembrerebbe durare a lungo. Tant’è che si è anticipato i nomi, perché saranno due, di chi prenderà il suo posto.

Barbara d’Urso non è più la punta di diamante di Mediaset: la decisione

Barbara d’Urso, sembra essere ormai ufficiale, non ci sarà più la domenica pomeriggio su canale 5. Secondo Davide Maggio, infatti, al suo posto ci sarebbe ben due conduttrici in due contenitori completamente differenti e Domenica Live giunge in maniera definitiva alla chiusura. Il primo sarebbe condotto da Anna Tatangelo, pronta ad indossare i panni di conduttrice, e l’altro da Silvia Toffanin pronta ad allungare il suo Verissimo.

L’ex di Gigi D’Alessio dovrebbe condurre Scene da un matrimonio, programma che dovrebbe trovare una conferma ufficiale in queste ore, mentre la Toffanin andrebbe in onda con Verissimo per tutto il weekend dal sabato fino alla domenica. Per Barbara purtroppo non resta che Pomeriggio 5 che secondo alcune recenti indiscrezioni dovrebbe andare in onda per meno di un’ora al giorno. Insomma le cose per la bella conduttrice partenopea non sembrano mettersi bene. Anche se basti pensare che addirittura lo scorso anno, in pieno lockdown, come confermato da lei stessa in diretta, Mediaset l’avrebbe perfino offerto di andare in onda due volte a settimana con Live Non è la d’Urso e non una, senza contare poi Pomeriggio 5.

GRAZIE per averci regalato un nuovo RECORD d’ascolti a fine stagione di Domenica Live!! 16.6% e 17.2% di share con picchi del DICIANNOVE PER CENTO e di oltre 2 milioni 300 mila spettatori! Grazieeeeeeeeeee!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️🎉🎉 #domenicalive #pocaspesagranderesa #record #colcuore❤️ pic.twitter.com/nJBdibFNsK — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 24, 2021

Quei momenti sembrano essere ormai lontani e lo spazio dedicato a Barbara d’Urso a Mediaset è assai ridotto e c’è già chi sostiene che la bella conduttrice partenopea possa seguire l’esempio di Alessia Marcuzzi, che nelle scorse ore, pur ammettendo di aver fatto una scelta dolorosa, ha abbandonato Mediaset, affermando di non essere pienamente soddisfatta del percorso che stava conducendo e nemmeno dei nuovi progetti che avrebbero voluto affidarle. A settembre, sembra essere certo, nulla sarà più come prima.